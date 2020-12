Selena Quintanilla rebrà un Grammy a la seva trajectòria 25 anys després de morir

Selena Quintanilla i el grup Talking Heads, entre altres, rebran un premi en reconeixement a la seva trajectòria artística a la pròxima edició dels Grammy, que se celebrarà el 31 de gener, ha informat l'Acadèmia de la Gravació. La institució que atorga els premis musicals més importants ha dit que, a més de la cantant nord-americana i "reina del tex-mex", i del grup que va encapçalar David Byrne, els altres guardonats en reconeixement a tota una carrera seran Grandmaster Flash & The Furious Five , Lionel Hampton, Marilyn Horne i Salt-N-Pepa.

"Donar la benvinguda al nou grup d'honorats amb el premi especial al mèrit ens dona la possibilitat de premiar i reconèixer la influència que han tingut en la comunitat musical més enllà del gènere", ha indicat en un comunicat Harvey Mason Jr., president interí de l'Acadèmia de la Gravació: "Com a creador i amant de la música estic agraït d'haver pogut avaluar els que ens han inspirat i el seu impacte en un any en què la música ens ha ajudat a mantenir-nos units".

L'Acadèmia ha explicat que el conegut com a Lifetime Achievement Award (premi a la trajectòria artística) reconeix persones que han fet "contribucions destacades de significat artístic en el camp de l'enregistrament". En aquest sentit, el comunicat destaca l'aportació de Selena Quintanilla en el reconeixement dels artistes llatins, sobretot després que el seu disc Live, del 1993, guanyés el Grammy al millor de música mexicano-americana i "es convertís en la primera dona texana a aconseguir-ho". A més, ressalta que Dreaming of you –el seu primer disc en anglès, que va sortir a la venda després del seu assassinat el 1995– va vendre 157.000 còpies el primer dia al mercat i va trencar el rècord fins llavors d'una cantant. D'entre els guardonats destaquen també Salt-N-Pepa, que va ser el primer grup de rap format únicament per dones, i Marilyn Horne, una prolífica cantant d'òpera.

Aquests reconeixements es lliuren en una cerimònia especial que es desenvolupa durant la setmana dels premis Grammy. Però aquest any en què la pandèmia del coronavirus ha obligat a ajornar o virtualitzar moltes cerimònies i gales, l'Acadèmia encara no ha decidit com lliurarà els guardons.