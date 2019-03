Sergio Ramos i Pilar Rubio col·leccionen art

El futbolista sevillà Sergio Ramos i la seva parella, Pilar Rubio, es dediquen des de fa un cert temps a col·leccionar art. No tant per gust com per fer-se encara més rics. Així ho va explicar ell mateix en l'última visita al programa 'El Hormiguero', on va dir que era "una manera d'invertir i aconseguir algun 'pelotazo'". Una de les últimes adquisicions de la parella ha sigut un quadre de grans dimensions del pintor Phil Frost, nascut a Nova York el 1973. Una peça de la qual el futbolista ha volgut fer publicitat a les xarxes: "Estic molt feliç de compartir la nostra última adquisició per a la col·lecció 'Sergio Ramos: Lineage of Continuum', de l'artista autodidacte nord-americà Phil Frost". Segons ha explicat a Instagram, el "commou molt la seva feina i personalitat", amb la qual se sent "molt identificat".

El capità del Reial Madrid ha comprat aquesta obra, que l'any passat es va exposar a ARCO, per consell de Fer Frances, soci al costat de Javier López de la galeria madrilenya que porta els seus noms. Diu el futbolista que gràcies al seu consell ha pogut comprar una obra que combina [sic] "la cruesa i la vora arenosa del carrer, a través de materials recuperats, amb l'elegància de la seva estètica pictòrica". El quadre, a més, es va exposar "com la peça principal del 50è aniversari de la Col·lecció Nelson Rockefeller a l'Empire State Plaza".

A més de l'art, a Ramos també l'apassionen els cavalls. De fet, un dels seus exemplars es va proclamar campió del món el 2018 al Saló Internacional dels Cavalls (SICAB). "Yucatán de Ramos es proclama campió del món 2018. Essència i màgia per a un moment únic i familiar que no es pot descriure amb paraules", va anunciar a les seves xarxes socials. El madridista i Rubio estan junts des del 2012 i són pares de tres nens. Tenen previst casar-se al juny a Sevilla.