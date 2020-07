Sergio Ramos i Pilar Rubio tenen el seu quart fill: Máximo Adriano

260x366 Sergio Ramos i Pilar Rubio en una imatge del dia del seu casament, amb els seus tres primers fills / INSTAGRAM Sergio Ramos i Pilar Rubio en una imatge del dia del seu casament, amb els seus tres primers fills / INSTAGRAM

Sergio Ramos i Pilar Rubio han tornat a ser pares. La mediàtica parella va publicar ahir, diumenge, una fotografia per confirmar el naixement del que ja és el seu quart fill: un nen a qui li han posat Máximo Adriano. Un nom que fa un salt qualitatiu en relació als tres previs: Sergio Jr., Marco i Alejandro. "Immensament feliços de poder presentar-vos el Máximo Adriano. Ha nascut a les 18.56 hores i ha pesat 3,270 kg. La mare i el nadó estan perfectes. Pilar Rubio, sempre orgullós de tu, vida meva. T'estimo amb bogeria!", va dir el capità de el Reial Madrid en el seu perfil d'Instagram al costat d'una fotografia fent un petó a la feliç mare, amb la criatura en braços.

El missatge és pràcticament idèntic al que va publicar la col·laboradora d' El Hormiguero. "Gràcies per ser-hi sempre, Sergio Ramos. T'estimo!", ha escrit ella a les xarxes socials, on durant els últims mesos no ha deixat de donar consells a les dones que han hagut de viure gran part de la gestació en plena pandèmia i confinament. La famosa parella de seguida va començar a rebre felicitacions d'altres personatges coneguts. Per exemple, Alejandro Sanz i Maluma. També de futbolistes com Isco Alarcón i Lucas Vázquez. El periodista esportiu Álvaro de la Lama li ha dit a Ramos que ja té "la defensa de quatre". Després de tres nens, molts mitjans havien apostat que tindrien una nena, com els ha passat a parelles famoses com els Beckham. Finalment, però, sembla que la biologia ha volgut que la parella tingui només fills homes. Si no és que s'hi tornen a posar.