Shaila Durcal confessa que es va quedar tancada en un lavabo de la Casa Blanca

La filla petita de Rocío Durcal ha explicat en una entrevista a Canal Sur que el 2008 va ser convidada per George Bush a cantar a la Casa Blanca amb motiu del Dia de la Hispanitat, però que gairebé no arriba a l'escenari perquè els nervis la van fer anar corrent al lavabo abans mateix de cantar i s'hi va quedar tancada. "Vaig pensar que era millor que anés al lavabo abans de sortir a cantar perquè, esclar, estava nerviosa! I em vaig trobar un pany d'or, antic, que devia tenir tres-cents anys, i em vaig quedar tancada. Bé, ja estaven anunciant-me i jo empenyent la porta, amb els talons, el vestit... Esclar, jo clavant cops de peu i amb la por que segurament em devien estar veient, perquè hi ha càmeres allà dins, segur! Vaig aconseguir sortir i vaig arribar corrents, ensopegant i tot. Però per fi vaig arribar, vaig cantar i tot va sortir molt bé, li va agradar molt [a George Bush]", ha explicat Durcal, que ha estat vint anys vivint fora d'Espanya per motius professionals.

"Jo estava com una nena, superemocionada per ser-hi i per entrar a aquella casa amb tanta història. Tocava totes les parets, fins i tot vaig trobar passadissos secrets! [...] Abans d'anar-hi ja m'havia investigat l'FBI i tot. Jo li deia a la meva família: «Sisplau, porteu-vos bé, que si no no puc anar a cantar!»", recorda l'artista, de 41 anys. "Em sentia en una pel·lícula de Hollywood! Sentia els SWAT i tot... com una pel·li!", conclou Durcal a l'entrevista.