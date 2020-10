Shakira presenta la nova mascota familiar: el conill Max

260x366 Shakira i la nova mascota de la família / INSTAGRAM Shakira i la nova mascota de la família / INSTAGRAM

Shakira i Gerard Piqué han afegit un nou membre a la seva família: un conillet blanc que han batejat amb el nom de Max Piqué Mebarak. Shakira ha presentat el nou company de jocs dels seus fills, Milan i Sasha, amb una foto a Instagram en què es pot veure la cantant abraçant el conill. En un dia la imatge ja acumula gairebé un milió de m'agrada.

"Un presento Max Piqué Mebarak! Una boleta adorable!", diu en la seva publicació Shakira, que apareix amb un look natural i casolà. No és la primera vegada que la cantant opta per un conill com a mascota. L'any 2012 ja en tenia dos.

A banda d'ampliar la família, la cantant ha aprofitat els mesos de confinament per estudiar. A l'abril, quan el confinament encara era estricte, la cantant va compartir imatges del diploma del curs de filosofia antiga de la Universitat de Pennsilvània que va fer a distància.