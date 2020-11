Sofia Loren desmunta un gran rumor de Hollywood: "Cary Grant no em va proposar matrimoni"

L'actriu italiana Sofia Loren ha enterrat un dels grans mites del cinema a l'aclarir que Cary Grant, el seu company de repartiment a Orgull i passió (1957), mai li va proposar matrimoni durant la gravació d'aquesta cinta. En una entrevista a la revista britànica Radio Times, que recullen avui molts mitjans especialitzats, la veterana intèrpret, de 86 anys, ha aclarit un dels rumors que portava dècades circulant per Hollywood.

Per a Loren, aquest film, en què també participava Frank Sinatra, va suposar la primera incursió en el cinema nord-americà. Durant el rodatge va mantenir un tòrrid idil·li amb Grant, cosa que ja havia fet pública prèviament. "Cary Grant era un home molt guapo i un actor meravellós, però no em va proposar matrimoni", va aclarir en l'esmentada entrevista la llegenda italiana, que durant el seu idil·li amb l'actor tot just tenia 23 anys, 30 menys que ell.

Segons ha explicat, ella era llavors massa jove per tenir idees clares sobre l'amor i les relacions. Ja en el seu llibre de memòries, publicat el 2014, l'actriu explica com Grant, casat amb la seva tercera esposa, no va deixar de perseguir-la fins a convertir-la en la seva amant. Ella es casaria nou anys després amb el productor de cinema Carlo Ponti.

Aquesta elecció, la tria de Ponti –22 anys més gran que ella–, seria una decisió que definiria, segons Loren, la seva vida i la seva carrera, encara que va seguir mantenint amb Grant una relació d'amistat, en la qual van continuar en contacte telefònicament i també escrivint-se cartes.

En l'esmentada entrevista, Loren fa balanç dels seus èxits personals i confessa quins són els seus penediments. "És molt difícil poder dir que no en tens cap. A la vida sempre travesses moltes experiències, però sempre he intentat viure sense penediments", indica. "He aconseguit arribar a una vida tranquil·la. Tinc tot el que sempre he volgut: una família meravellosa, amb nens i nets fantàstics, i l'única cosa que lamento una mica és que mai em vaig casar de blanc. Aquest era el somni de la meva vida, i encara ho porto dins", admet.