Sophie Turner diu que està "fascinada amb el crim" i que vol ser policia

"Fa cinc o sis anys que estic amb depressió. El repte més gran per a mi és aixecar-me del llit o sortir de casa. Aprendre a estimar-te a tu mateixa és el repte principal", ha explicat l'actriu Sophie Turner en un programa televisiu nord-americà, en què també ha dit que la pressió per la importància del seu paper a nivell mundial no l'ha ajudat gaire, ja que això li ha generat moltes crítiques.

"Simplement em vaig creure que estava massa grassa i era una mala actriu. Em vaig tornar molt introvertida. [...] No trobava la motivació per sortir ni per fer res, fins i tot evitava veure els meus amics", va recordar al programa. La situació, però, ha canviat i diu que el tractament que segueix ara l'ha ajudat molt. També la seva relació amb Joe Jonas, amb qui es preveu es casi aquest estiu.

"Estic amb algú que em fa adonar-me que tinc algunes qualitats positives, suposo", va remarcar Turner, que afirma sobre la seva relació que "quan algú et diu que t'estima cada dia, això fa que t'estimis a tu mateix".

651x366 Joe Jonas i Sophie Turner el desembre passat a Verbier, Suïssa / INSTAGRAM Joe Jonas i Sophie Turner el desembre passat a Verbier, Suïssa / INSTAGRAM

Els plans de futur de la intèrpret passen per prendre's un descans i, tot seguit, emprendre nous camins. "Segueixo en el meu parèntesi, m'he pres un temps allunyada de la feina per centrar-me en la meva salut mental perquè pensava que era important", va explicar. "Vull fer moltes coses, no només en el món del cinema. Ara mateix tinc un desig real d'anar a l'acadèmia de policia i convertir-me en policia. Estic fascinada pel crim i per saber per què la gent fa aquestes coses, pels interrogatoris i per com pots manipular una persona perquè confessi. Això m'interessa", va concloure.