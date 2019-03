La 'spice girl' Mel B. confessa que va mantenir relacions sexuals amb Geri Hallywell

En una entrevista amb el periodista Piers Morgan per al programa 'Life Stories', de la cadena britànica ITV, la 'spice girl' Mel B., de 43 anys, ha confirmat un rumor que feia anys que havia quedat oblidat i que mai havia estat confirmat. Morgan va preguntar-li en el decurs de l'entrevista si mai hi va haver sexe entre algunes de les membres del grup, cosa a la qual ella va contestar amb una mitja veritat: "Dormíem totes al mateix llit, però mantenir sexe entre nosaltres no va ser una cosa que féssim totes". La resposta, que no concretava més però que tampoc tancava la porta a cap possibilitat, va fer que l'entrevistador insistís i que ella ja no intentés defugir novament la resposta i confessés que Geri Hallywell, de 46 anys, i ella havien tingut sexe.

"M'odiarà per haver-ho dit, perquè ara té una vida luxosa en una casa de camp amb el seu marit, però és un fet. Simplement va passar. Ara ens en riem i ja està", va confessar Mel B., que de totes és la que pitjor ho ha passat econòmicament i personalment –el seu divorci de Stephen Belafonte va ser molt dur, amb acusacions de maltractaments incloses– després de la dissolució del mític grup dels 90. "Només va passar un cop", puntualitza l'artista britànica, que també espera que Hallywell no ho negui "perquè va ser una cosa divertida".

El famós pírcing

Entre el públic del programa hi havia Mel C., a la qual Mel B. demanava suport sobre aquestes preguntes. La 'spice' esportista, com se la coneixia quan van fer-se famoses, va assegurar no saber res del tema: "Tot això és nou per a mi". Mel C., mare de tres fills –el més gran, d'Eddie Murphy–, va explicar que no sap que hi hagi hagut altres episodis de sexe entre les membres del grup, només alguns petons innocents. "Quan em vaig posar un pírcing a la llengua totes ens vam besar. Però només va ser perquè volíem saber què se sentia. Va ser només un petó tonto, res sexual", va assegurar.