La Super Bowl més llatina es rendeix al tàndem Shakira-JLo

Reivindicació llatina al descans de la Super Bowl liderada per Shakira i Jennifer Lopez, que han trepitjat fort l'escenari acompanyades de desenes de ballarines i recordant els seus 'hits' més mítics com ara 'Waka waka' o 'Let's get loud'. Un gran símbol feminista i els gestos a la comunitat llatina han marcat l'espectacle, en què Lopez s'ha cobert amb una bandera dels Estats Units que es transformava en la de Puerto Rico.

El debut mundial com a cantant de la filla de Jennifer Lopez i Marc Anthony, que, juntament amb un cor de nenes vestides de blanc, la seva mare i Shakira a la bateria, han versionat una versió del Born in the USA, ha sorprès els 65.000 espectadors de l'esdeveniment esportiu, que han guanyat els Kansas City Chiefs. El missatge d'unitat cap a la comunitat llatina ha estat present també en les actuacions de la porto-riquenya amb el colombià J Balvin i de la colombiana amb el porto-riqueny Bad Bunny. Les cantants han tancat l'espectacle amb un " Gracias" de Shakira, que ha cantat fragments en castellà, i un " Thank you" de Jennifer Lopez.

Abans de l'inici del partit, Demi Lovato –nascuda als Estats Units i d'origen mexicà– ha interpretat l'himne dels Estats Units i s'ha fet un homenatge al jugador de bàsquet Kobe Bryant, la seva filla i les altres sis persones que van morir a bord del seu helicòpter diumenge passat a Los Angeles.