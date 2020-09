Suplanten el cantant Dani Martín a Tinder

260x366 Dani Martín ha compartit aquesta captura de pantalla de Tinder, on algú l'ha suplantat / INSTAGRAM Dani Martín ha compartit aquesta captura de pantalla de Tinder, on algú l'ha suplantat / INSTAGRAM

El cantant Dani Martín ha denunciat a les seves xarxes que algú ha suplantat la seva identitat a l'aplicació de cites Tinder. Al descobrir que algú feia servir la seva imatge per aconseguir lligar, l'artista ha tirat d'humor per explicar-ho als seus seguidors. Qui va ser el cantant d'El Canto del loco ha dit: "A partir d'ara vull que em digueu Iker", que es com ha dit que es deia l'usuari de Tinder que feia servir la seva foto.

Al lladre de la seva imatge, en comptes de renyar-lo o amenaçar-lo per haver comès aquest delicte, l'ha felicitat perquè sota la imatge seva ha escrit que tenia 30 anys. "Gràcies al tipus que creu que el de la foto té 30 anys! Felicitat absoluta!", ha afegit el cantant, que ha aprofitat l'ocasió per ajudar-lo a reflexionar: "La putada és quan aconsegueixis quedar, quin embolic d'explicacions!" Com que no se sap si la persona que s'oculta sota la foto de Martín s'hi assembla gaire, no se sap si la decepció de les cites que hagi tingut ha sigut gaire gran.

El que sí que se sap és que per ara tampoc l'ha encertat en les aficions que diu que té: "senderisme, roba de segona mà, les start-ups o l'atletisme". Així ho ha deixat clar ell mateix: "Senderisme és brutal!" De fet, la seva companya de professió Míriam Rodríguez li ha escrit un comentari fent broma respecte a les aficions: "Com a bon atleta que ets". Iker Casillas també li ha deixat un comentari plantejant el dubte de si el nom l'hi havien robat a ell. Pot ser que sigui una suplantació múltiple?