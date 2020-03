Suspenen 'sine die' la Gala del Met pel coronavirus

260x431 Anna Wintour, en una foto d'arxiu / AFP Anna Wintour, en una foto d'arxiu / AFP

La Gala del Met, un dels esdeveniments més sonats a nivell global del món de la moda, ha estat posposat indefinidament per la propagació del coronavirus, com ha anunciat aquest dilluns l'editora en cap de la revista Vogue als EUA, Anna Wintour, que organitza l'esdeveniment. "Donada la inevitable i responsable decisió del Museu Metropolità de tancar portes, l'exposició About time i la gala d'inauguració no se celebraran en la data prevista", ha dit Wintour en un article d'opinió publicat a la seva revista sobre el destacat esdeveniment, que estava programat per al 4 de maig.

El Museu Metropolità de Nova York (Met), on se celebra la gala, va tancar divendres com a mesura de precaució per la propagació del coronavirus, sense donar una data aproximada de reobertura. Vogue assenyala en un altre article paral·lel que el Met ha anunciat en un correu intern que estarà tancat almenys fins al 4 d'abril, segons l'agència Efe. A més, la revista subratlla que, atès que el Centre per a la Prevenció i Control de Malalties dels EUA (CDC) ha aconsellat que no es duguin a terme reunions de més de 50 persones durant les pròximes 8 setmanes, el museu ha decidit que "tots els programes i esdeveniments programats fins al 15 de maig siguin cancel·lats o posposats".

Fa només cinc dies una representant de l'Institut del Vestit del Museu Metropolità de Nova York, que organitza l'esdeveniment, assegurava que sí que se celebraria. "Seguim amb els mateixos plans i esperem amb impaciència aquesta nit inoblidable", deia a The Cut la cap de relacions exteriors de l'Institut del Vestit, Nancy Chilton, que assegurava, però, que seguirien "de prop la situació". Aquest any es tractava d'una gala destacada, ja que el Met celebra el 150 aniversari de la seva fundació.

S'havia anunciat que els actors Meryl Streep, Emma Stone i Lin-Manuel Miranda serien els amfitrions de la gran festa benèfica. Aquesta seria la primera vegada que Streep acudiria a l'esdeveniment, igual que Miranda, d'origen porto-riqueny, que també s'estrenava a la cita anual, que el Met utilitza per finançar bona part de les activitats del seu Institut del Vestit.