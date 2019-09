Els ducs de Sussex s'emporten Archie a veure Desmond Tutu

L'arquebisbe emèrit de Ciutat del Cap i premi Nobel de la pau Desmond Tutu ha rebut avui la visita del príncep Enric, la seva esposa Meghan Markle i el fill de tots dos, el petit Archie, amb qui han viatjat a Sud-àfrica en el seu primer viatge oficial a l'estranger en família. Tutu, acompanyat per la seva filla Thandeka, ha saludat somrient els ducs de Sussex i el seu nadó a les portes de la seu de la seva fundació, ubicada a Ciutat del Cap.

La trobada ha estat animada i se'ls ha vist a tots riure i interactuar amb el petit Archie, que encara no té cinc mesos, moments abans de prendre un te. De fet, l'aparició d'Archie ha estat tota una sorpresa, ja que, tot i que se sabia que havia viatjat amb els seus pares, no es preveia que l'exposessin als mitjans. De fet, des que va néixer el 6 de maig pràcticament no hi ha imatges del nadó.

També han intercanviat regals, segons ha informat la Fundació Llegat de Desmond i Leah Tutu a Twitter. Entre aquests regals hi ha "un conjunt de fotografies emmarcades de la trobada de la princesa Diana amb Nelson Mandela el 1997". La Fundació també ha compartit diverses imatges de la visita, entre les quals una en què es pot veure el príncep Enric caminant afectuós agafat de la mà amb Tutu.

His Royal Highness Prince Harry hand-in-hand with Archbishop Desmond Tutu on arrival at the Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation today. pic.twitter.com/irsPz6e6Um — TutuLegacy (@TutuLegacy) 25 de setembre de 2019

Among gifts presented by the Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation to the Duke and Duchess of Sussex was a set of framed photographs of Princess Diana's meeting with Nelson Mandela in 1997. pic.twitter.com/y9w4nGp8C3 — TutuLegacy (@TutuLegacy) 25 de setembre de 2019

L'arquebisbe emèrit i icona de la lluita contra l'apartheid sud-africà compareix molt poc en públic per la seva avançada edat (87 anys) i la seva delicada salut. Aquesta és la tercera jornada del viatge dels ducs de Sussex pel sud d'Àfrica, però la trobada amb el Nobel és el primer acte públic al qual van amb el seu nadó.

Aquest dimecres, l'agenda de Meghan Markle inclou també actes amb dones empresàries i una visita a un projecte de mares amb VIH. Enric de Gal·les, per la seva banda, comença un 'tour' en solitari que el portarà a visitar Botswana, Angola i Malawi, mentre que la seva dona i el seu fill es quedaran a Sud-àfrica. La conservació mediambiental i el suport a projectes solidaris dominen l'agenda dels ducs en aquest viatge, però a Angola, a més, Enric retrà homenatge a la seva mare i seguirà els seus passos en un camp de mines que Diana de Gal·les va visitar el 1997.

El sud d'Àfrica ocupa un lloc especial en la història dels ducs de Sussex, ja que Botswana va ser el destí del seu primer viatge junts quan van començar la seva relació el 2016. Està previst que el pròxim 2 d'octubre tota la família torni des de Johannesburg al Regne Unit, on, des del seu matrimoni el 2018, la jove parella real s'ha vist sotmesa a un escrupolós escrutini, especialment pel que fa a la figura de Meghan, exactriu d'orígens africans per part de mare nascuda als Estats Units.