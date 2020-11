Syfy estrena demà 'The Outpost'

Syfy estrena demà la tercera temporada de The Outpost a Espanya. The Outpost és una sèrie fantàstica i d'aventures en la qual l'actriu Jessica Green interpreta la Talon, una dona forta i l'única supervivent d'una raça anomenada blackbloods. L'origen de la història es remunta a fa anys, quan un grup de mercenaris despietats va arrasar el seu poble. Ara la Talon viatja a una fortalesa sense llei a la recerca dels assassins de la seva família.

De camí al lloc, la protagonista descobreix que posseeix un misteriós poder sobrenatural que haurà d'aprendre a controlar per salvar-se a ella mateixa i defensar el món contra un dictador amb tendències cap al fanatisme religiós. Des que Talon va començar el seu viatge per trobar els assassins de la seva família, ha viscut tota mena d'aventures i, a més de descobrir món, s'ha descobert a ella mateixa i l'immens poder que resideix al seu interior. En aquesta tercera temporada, la Talon s'enfrontarà a la traïció dels seus, però també ha de preservar la pau. Ella i els seus amics lluitaran, patiran i se sacrificaran per salvar-se i vèncer els seus nous enemics.