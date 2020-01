Taylor Swift confessa que va patir un trastorn alimentari

La cantant nord-americana Taylor Swift està en plena promoció del documental sobre la seva carrera i la seva vida, Miss Americana, que ja s'ha estrenat al festival de Sundance i que es podrà veure a Netflix a partir del 31 de gener. Entre altres coses, Swift explica en el documental que va patir un trastorn alimentari provocat per la seva exposició pública a través de les fotografies dels paparazzis i dels comentaris dels seus seguidors. "Es va publicar una foto en què se'm veia la panxa massa grossa, o algú va dir que semblava embarassada, i això va fer que deixés de menjar", explica la cantant de You need to calm down.

"Recordo que quan tenia 18 anys i vaig aparèixer per primer cop en una portada i el titular era «Embarassada als 18?»", explica Swift. "I era perquè duia una peça de roba que feia que l'estomac no se'm veiés pla. I vaig assimilar el titular com un càstig", diu.

Swift recorda que durant la gira del 2015 la falta de menjar la feia sentir "com si estigués a punt de desmaiar-me al final o a mig concert". "Només em va passar un parell de vegades però no n'estic gens orgullosa", recorda la cantant, que va lluitar contra aquest trastorn alimentari durant anys. Entre altres coses, Swift explica que prenia nota de tot el que menjava i que feia exercici constantment per arribar a la talla 32. A més, recorda que quan la gent li volia fer veure que tenia un trastorn, ella els rebutjava. "Els hi deia:«Però de què parles? Esclar que menjo. Faig molt exercici»", recorda, i reconeix que era veritat que feia exercici però no menjava.

La cantant assegura que ara que ja ha superat el trastorn alimentari intenta tenir pensaments positius abans de caure en la temptació de jutjar el seu físic. Explica que es diu a ella mateixa: "No, això no ho facis més, perquè val més pensar que et veus grassa que no pas malalta".