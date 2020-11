Teresa Helbig llança Petite Helbig per a les "futures líders"

La dissenyadora catalana Teresa Helbig busca amb les seves col·leccions vestir una dona forta, segura d'ella mateixa i una mica "canalla", segons li agrada descriure. Ara presenta la versió mini del seu univers amb Petite Helbig, una proposta per a nenes de 4 a 12 anys. La seva línia infantil femenina neix amb la intenció de "vestir les futures líders del món", comenta la creadora catalana, que reflecteix el seu ADN original en aquesta primera col·lecció càpsula prêt-à-porter de luxe infantil.

Helbig assegura que la demanda de moltes de les seves clientes de peces per vestir les seves filles en dates especials ha tingut a veure en el desenvolupament d'aquesta àrea de negoci, perquè li "encanta" la idea que mares i nenes puguin compartir un mateix estil. De fet, encara que són dues marques diferents, alguns dels models de Petite Helbig s'inspiren en models Teresa Helbig, com el vestit Old Money i el Good Luck, que descriu com a "essencials de la maison".

Segons explica, aquesta versió mini ha nascut de la manera "més genuïna i espontània", fruit d'una "enorme passió per la roba de nens i per continuar treballant en projectes a favor de l'artesania, l'atemporalitat, la inclusió i la sostenibilitat". Aquest projecte era present des de feia temps a la seva ment, però l'havia anat guardant a la "recambra" per falta de temps. La dissenyadora assegura que sempre havia fantasiejat amb la idea de "com seria una mini-Helbig", però reconeix que el dia a dia "consumeix" i és difícil trobar l'energia suficient per encarar certs projectes. Els mesos de març, abril i maig del 2020, en ple confinament, es va dedicar "completament" a la recerca d'inspiració i narratives per començar esbossos que han donat com a resultat peces d'estil lliure, dissenys "divertits, distingits i tan dispars com complementaris".

La col·lecció, la componen 35 peces, des de camises de popelín de cotó fins a vestits fantasia de plumeti de vellut. Pell i lluentons també formen part de la nova línia. Helbig assegura que en aquests "moments tan durs i tan incerts", a ella i al seu equip els fa especial il·lusió un projecte que faci "somiar moltíssim".