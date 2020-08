The Weeknd s'imposa als premis MTV i demana justícia per als afroamericans morts en mans de la policia

La pandèmia del covid va fer tocar de peus a terra els premis MTV i també va fer-ho el guanyador del premi al millor videoclip de l’any per Blinding lights, el músic canadenc Abel Makkonen Tesfaye, conegut com The Weeknd. Durant el seu discurs, que va pronunciar amb to apagat i amb un maquillatge que simulava que l’havien pegat, l’artista va demanar justícia per a dues de les morts d’afroamericans en mans de la policia que han sacsejat la societat nord-americana els últims mesos: “Una vegada més és complicat celebrar. Justícia pera a Jacob Blake i Breonna Taylor”.

Malgrat tot, The Weeknd també va poder donar al públic una mica de fantasia i evasió: va ser l’encarregat d’obrir la gala tocant Blinding lights des de l’Edge, un balcó enorme suspès a 345 metres d’altura damunt Manhattan envoltat de la silueta dels gratacels de la ciutat i d’un espectacle de focs artificials llançats des del riu Hudson. Blinding lights, que també va ser premiada en la categoria de millor videoclip de R&B, en la del millor clip de l’any va derrotar un reguitzell de grans noms: Lady Gaga i Ariana Grande amb Rain on me, Billie Eilish amb Everything I wanted, Eminem amb Godzilla, Future i Drake amb Life is good i Taylor Swift anb The man.