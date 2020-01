Thomas Markle: "Trobo a faltar la Meghan; trobo a faltar qui era, perquè ara ja no sé qui és"

Per més que ho desitgi, encara que marxi al Canadà amb el seu marit, el príncep Enric, i s'allunyi de la família reial britànica, Meghan Markle no pot esquivar el focus de l'atenció dels mitjans de comunicació britànics. En aquesta ocasió, per via interposada.

El seu pare, Thomas Markle, de 75 anys, amb qui Meghan va viure dels 11 als 16 a Los Angeles, ha ofert un més aviat poc pudorós testimoni de primera mà sobre la seva filla i la relació entre tots dos, així com sobre l'impacte de veure's emparentat amb els Windsor, en el documental Thomas Markle, my story, que va emetre dimecres al vespre la cadena Channel 5.

Ras i curt, els draps bruts de la família exposats a la vista de tothom. Per exemple, la falta d'atenció de Meghan cap a la seva germana gran, Samantha, que no ha rebut l'ajuda que li ha demanat en més d'una ocasió, raó per la qual l'ha criticat durament a través de les xarxes socials.

651x366 Tres fotografies de Meghan Markle que es poden veure en el documental / CHANNEL 5 / ALASKA PRODUCTIONS Tres fotografies de Meghan Markle que es poden veure en el documental / CHANNEL 5 / ALASKA PRODUCTIONS

Noranta minuts de programa en què Thomas Markle fa, entre altres, algunes afirmacions prou dures: "Per a la meva filla jo no existeixo; és possible que no torni a tenir cap contacte amb ella". Markle pare també assegura: "El Harry forma part de la meva família, hauríem de parlar-nos". Mai no s'han trobat personalment, però. Tampoc no coneix l'Archie, el seu net. "La Meghan ha sigut la meva relació més important, el meu orgull i la meva alegria", diu. També afirma el que potser esdevindrà un dels comentaris de tot el documental que potser seran més difícils d'empassar per a l'actriu: "Trobo a faltar la Meghan. Trobo a faltar qui era. [Perquè ara] no sé qui és. Aquest és el problema".

Un problema que, si més no oficialment, es remunta a poques setmanes abans de la boda amb Enric, la primavera del 2018.

Per desmentir, per exemple, que Meghan s'havia allunyat progressivament d'ell pare ja abans que es convertís en la nòvia del príncep, Thomas Markle revela, entre altres detalls de la intimitat familiar, que Meghan li va donar 25.000 dòlars al llarg de dos anys per ajudar-lo financerament, tot i que també assegura que viu una jubilació daurada –amb uns ingressos de 5.600 dòlars al mes– a Mèxic, a prop de la frontera amb l'estat de Califòrnia.

Thomas Markle, però, considera normal la contribució econòmica de la seva filla: "Al cap i a la fi, jo vaig pagar els seus estudis, el seu apartament. No es tractava que m'ho tornés, però…" Una quantitat, en tot cas, que no suposava cap gran despesa per a l'actriu, que per cada episodi de la sèrie Suits en cobrava 50.000.

El pacte amb el paparazzi

Thomas Markle no refusa comentar els aspectes més cantelluts de l'ara molt conflictiva relació, del tot inexistent des que va decidir col·laborar amb un paparazzi britànic per fer un seguit de fotografies que li haurien reportat fins a cent mil lliures d'ingressos. La difusió del tracte pel Daily Mail pocs dies abans de la boda va fer enfadar la parella reial. Amb tot, Thomas Markle hauria acompanyat la mare de l'actriu, Doria, a la cerimònia, i també hauria dut la seva filla a l'altar, si quatre dies abans de l'enllaç no hagués patit un atac de cor que el va obligar a fer llit i li va impedir assistir-hi.

Pel que fa a l'incident del paparazzi, en un missatge directe a la seva filla i al gendre, així com a la família reial, diu: "Us demano disculpes. Volia demanar disculpes a la reina i a la família reial. Volia fer-ho i em van dir que no. De totes maneres estava previst que anés a l’aeroport i volés a Anglaterra, perquè encara volien que anés al casament, però en aquell moment vaig patir l'atac de cor". És just el tipus de missatge que els Windsor no voldrien sentir, perquè hi ha coses de què millor no parlar.

Thomas Markle també justifica la decisió de fer el documental, enregistrat al llarg de sis dies al poble mexicà de Rosarito: "V ull que tothom sàpiga que no soc la persona indecent que s'ha estat dient que soc".



Pocavergonya o ingenu, però, el que és pràcticament segur és que després de l'emissió del documental la relació entre Meghan i ell no millorarà. Entre altres raons pel judici final que fa sobre la decisió de la seva filla i el seu gendre d'allunyar-se de la família reial. En poc més d'un minut, l'única part del documental que s'ha rodat després que la parella ho anunciés, Thomas Markle diu: "Estic decebut. Ho estic perquè ella ha aconseguit el somni de tota noia. Qualsevol noia vol ser una princesa. I ara sembla que ho tira per terra per diners [...]. Quan es va casar va adquirir un seguit d'obligacions, ser part dels royals [la monarquia britànica]… És una gran institució i ells l'estan destruint".



Més enllà de les tafaneries, per als seguidors de l'actriu el reportatge també ofereix molt material que mai no s'ha vist públicament, o que és molt poc conegut, sobre els inicis de la seva carrera, tant en funcions de teatre escolar com en alguns telefilms i pel·lícules ara gairebé oblidades. I el que tampoc s'oblidaran fàcilment són algunes de les paraules del seu pare, un antic il·luminador de la indústria del cinema i la televisió de Hollywood que per una vegada s'ha posat davant de les càmeres.