Tom Cruise explota contra el seu equip de 'Missió: Impossible 7' perquè parlaven de massa a prop

Tom Cruise va entrar en còlera durant el rodatge de Missió: Impossible 7 quan va veure que dos membres de l'equip no respectaven la distància de seguretat mentre revisaven unes imatges davant de l'ordinador. "Si us veig fent-ho altre cop esteu fotuts i acomiadats", va cridar l'actor a la resta de l'equip. El moment va quedar enregistrat en un àudio que ha publicat avui dimecres el diari The Sun, i que es va propagar amb velocitat entre la premsa especialitzada de Hollywood.

D'acord amb aquesta publicació, Cruise es va molestar al comprovar que alguns treballadors es relaxaven a l'hora de mantenir les mesures imposades per continuar amb el rodatge de la pel·lícula –paralitzat al març– i va esclatar finalment quan va veure que dues persones estaven a menys d'un metre de distància. "No vull tornar a veure-ho mai. Mai!", va cridar Cruise a l'estudi, situat a Londres.

"Ho he dit i així ho vull: si no ho compliu, esteu fora. No tancarem mai aquesta maleïda pel·lícula! S'entén? Si ho torno a veure, esteu fotuts i acomiadats", diu. Durant l'esbroncada, Cruise assenyala certs membres del repartiment i afirma que l'actitud d'un "els costarà la feina". "Estic sent clar? S'entén el que vull? Enteneu la responsabilitat que teniu? És això, és això. Confio que ho fareu", afegeix.

Segons recull l'agència Efe, el diari Deadline va explicar que Cruise, a més de protagonista, treballa com a productor del film i ha sigut el responsable de dissenyar els protocols de seguretat per tornar a rodar després de l'aturada que es va viure durant la primavera i que va obligar ajornar l'estrena. "Som l'estàndard d'or. A Hollywood estan fent pel·lícules ara mateix gràcies a nosaltres. Perquè creuen en nosaltres i en el que estem fent. Parlo per telèfon amb tots els maleïts estudis, a la nit, amb les companyies d'assegurances, els productors, i ens segueixen per fer les seves pel·lícules. Estem creant milers de llocs de treball, fills de puta", exclama l'actor en la gravació.

Al final, Cruise també afegeix la seva preocupació per l'estat de la indústria audiovisual. "Podeu explicar-ho a la gent que està perdent les seves maleïdes cases perquè la nostra indústria està tancada. No podran posar menjar a taula ni pagar les universitats dels fills. Amb això dormo cada nit: el futur d'aquesta puta indústria!", conclou l'artista, de 58 anys.