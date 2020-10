Els actors Tom Holland i Mark Wahlberg, de rodatge a Barcelona

Entre els pocs turistes que circulen per la ciutat de Barcelona i el poc moviment que hi ha també de locals, criden més l'atenció que mai els rodatges al carrer. Potser per això no ha passat inadvertit el que estan protagonitzant els actors de Hollywood Tom Holland, que va fer-se famós de petit fent de Billy Elliot, i Mark Wahlberg, cantant, model de roba interior i, finalment, actor de destacades pel·lícules.

Tots dos artistes estan rodant pels carrers de la capital catalana el film Uncharted, dirigit per Ruben Fleischerd i que està basat en uns videojocs homònims. La història que protagonitzen els dos actors, de 24 i 49 anys respectivament, narra la vida de Nathan Drake, descendent d'un pirata anglès anomenat Francis Drake. També dona paper a la vida del seu mentor, Victor Sullivan, cosa que dona a entendre que el film és la història prèvia al que es pot veure als videojocs. Holland dona vida al primer mentre que Wahlberg dona vida a l'últim.

Tots dos actors, allotjats a l'Hotel Arts, un dels pocs de luxe de Barcelona que segueixen oberts, han publicat a les xarxes socials imatges i vídeos que demostren que són a la ciutat. Holland ha publicat a Twitter imatges del rodatge de la pel·lícula mentre que Wahlberg ha publicat un vídeo d'ell des de dalt de tot de l'hotel amb vistes a la capital catalana.