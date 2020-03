El Tribunal Constitucional anul·la un procediment contra el difunt actor Christopher Lee

El Tribunal Constitucional ha anul·lat un procés judicial que havia condemnat Christopher Lee i dos demandats més a pagar 710.000 euros en concepte de drets de propietat intel·lectual per l'ús sense permís d'una pintura per a la promoció de la pel·lícula Jinnah, del 1998. Segons Efe, el Constitucional ha estimat els recursos d'empara presentats per Christopher Frank Carandini Lee –primer ell i, després de la seva mort el 2015, la seva esposa Birgit Lee– i considera que "s'han vulnerat els drets del demandant" pel que fa a "la tutela judicial efectiva" i a "un procés amb totes les garanties".

La sentència es basa en el fet que la denúncia no es va notificar correctament ni a Lee ni als altres demandats, ni tampoc l'òrgan judicial va "intentar almenys notificar-los la denúncia personalment o esbrinar el seu domicili". Lee va ser condemnat en rebel·lia el 2009 pel jutjat mercantil número 1 de Burgos a pagar 710.000 euros, una xifra sol·licitada per Gerardo Moreno de la Hija, que el va demandar per haver utilitzat, sense permís, una pintura seva per a la difusió en DVD de la pel·lícula esmentada, protagonitzada per l'actor britànic.

La denúncia es dirigia contra Lee, l'empresa The Quaid Project Ltd i Juan Francisco Aneiros, representant de la societat Christopher Lee Web. Els tres codemandats tenien el domicili a Londres i van ser jutjats sense la seva compareixença després d'haver-se fet "una notificació edictal" que no va tenir cap efecte. La sentència del Constitucional estableix que "la notificació per edictes de la interlocutòria despatxant l'execució no va ser una modalitat de notificació vàlida respecte del Sr. Carandini Lee", cosa que va generar una "indefensió real i efectiva" cap a ell "perquè no va poder participar en el procediment de fixació de les seves obligacions econòmiques".

Per tot plegat, el tribunal ordena que les actuacions es retrotraguin "al moment anterior al dictat de la interlocutòria", del 26 d'octubre del 2009, i que "es tramiti de nou tot el procediment executiu de manera respectuosa amb els drets fonamentals".