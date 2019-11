Troben mort Harry Morton, el solter d'or de Los Angeles

260x366 Harry Morton de la mà de l'actriu Lindsay Lohan / GETTY Harry Morton de la mà de l'actriu Lindsay Lohan / GETTY

Harry Morton, de 38 anys, era una celebritat a Los Angeles, i, per tant, als Estats Units (EUA). Empresari d'èxit i fill d'un conegut empresari, el jove va ser trobat mort dissabte a la seva casa de Beverly Hills, una mansió de 22 milions d'euros que va ser d'Elvis Presley. Harry era fill de Peter Morton, fundador de Hard Rock Cafe, i net d'Arnie Morton, creador d'una cadena de braseries anomenada Morton's Steakhouse. El cas, que ha intrigat els EUA per les seves circumstàncies, comença i acaba la nit prèvia a la seva mort, quan el difunt va sopar amb la seva família a Bel Air. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, de moment se sap que la policia ha informat que no hi ha cap prova que la mort sigui deguda a causes no naturals.

Un amic pròxim a Morton ha declarat al New York Post que la família està "destrossada" i que creuen que "aquesta mort sobtada està relacionada amb algun problema mèdic". Tot i això, no li surt gratis la coneguda mort de la seva tieta, Domino Harvey –germana de la seva mare–, una model que va morir de sobredosi el 2005 i que fins i tot va acabar sent carn d'un film. Keira Knightley la va encarnar al biopic.

A banda dels seus èxits professionals, Morton era conegut per els seves relacions. Va sortir amb l'actriu Lindsay Lohan l'estiu del 2006 i va mantenir relacions puntuals amb una llarga llista de dones conegudes, com ara Jennifer Aniston, Britney Spears, Francesca Eastwood, Hayden Panettiere, Paris Hilton o Demi Moore.

Actualment es desconeix si mantenia cap relació amb ningú. I això que d'atenció dels paparazzis en rebia molta, ja que era considerat un dels grans solters d'or de Los Angeles, tant per la seva herència com per la fortuna que va aconseguir ell mateix quan va fundar Pink Taco, amb només 18 anys. Segons diversos mitjans, atresorava un patrimoni de 300 milions d'euros, ja que el seu negoci s'havia expandit a tots els EUA.