Troben mort l'exmarit de Belén Esteban

Fran Álvarez, exmarit de la col·laboradora de televisió Belén Esteban, s'ha trobat mort aquest diumenge al seu domicili de Madrid, segons ha assegurat el seu amic Aurelio Manzano al programa Viva la vida de Telecinco. Tal com publica Efe, fonts d'Emergències 112 han indicat a l'agència que a les 15.29 hores de la tarda han rebut una trucada alertant que hi podia haver una persona morta en un habitatge fins al qual s'ha traslladat una UVI mòbil.

Dins de l'habitatge els sanitaris han trobat un home de 43 anys, i només han pogut confirmar-ne la mort, ja que no hi ha hagut possibilitat de reanimar-lo. Les mateixes fonts han indicat que serà l'autòpsia la que determini les causes de la mort. Álvarez, cambrer de professió, es va casar amb Belén Esteban el 2008.