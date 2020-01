Troben mort amb un tret al cap el creador de 'Betty, la fea'

El creador de la sèrie nord-americana Ugly Betty, Silvio Horta, de 45 anys, va ser trobat ahir sense vida a Miami amb un tret al cap. Segons la revista Variety, especialitzada en el món de l'espectacle, el cos d'Horta va ser trobat en un motel de la ciutat costera nord-americana en la qual els seus pares van instal·lar-se el 1969 fugint de la Cuba castrista. Les autoritats estan tractant el succés com un suïcidi, assenyala Efe.

Horta va néixer i va créixer a Miami i va estudiar cinema a Nova York abans de traslladar-se a Los Angeles, on va treballar de guionista. El 2000 va començar a destacar quan va ser escollit per escriure el film Llegenda urbana, una pel·lícula que combinava el suspens i l'horror i que estava protagonitzat per Jared Leto.

Cinc anys després va contactar amb ell Ventana Rosa, la productora de Salma Hayek, per desenvolupar l'adaptació en forma de sèrie de la telenovel·la colombiana Yo soy Betty, la fea, una de les ficcions que més adaptacions ha tingut arreu del món. La sèrie, de la qual Horta també era productor executiu, va ser protagonitzada per America Ferrera.

La seva adaptació, Ugly Betty, va ser un èxit a la televisió nord-americana i va durar quatre temporades, fins que va ser cancel·lada el 2010. Poc abans de la seva mort, Horta havia venut a la cadena Fox la pel·lícula Move, basada en la vida de la coreògrafa Laurieann Gibson, que estava desenvolupant en col·laboració amb l'artista nord-americana Mary J. Blige.

Tal com recull Efe, la notícia de la seva mort va ser confirmada pel seu agent, que no va revelar oficialment les causes del decés. Segons la família d'Horta, portava temps lluitant contra les addiccions i la depressió. La seva mare i la seva germana Hilda han explicat a la web TMZ que, malgrat les seves addiccions, "el Silvio sempre trobava una manera de superar els seus problemes amb un somriure". "Gràcies als seus amics, el seu amor per la seva feina, el cinema i la televisió, el Silvio va tocar la vida de milions de persones. Era un home meravellós. La seva llum seguirà brillant", va afegir la seva germana.