Trump celebra el funeral del seu germà Robert a la Casa Blanca

El president dels EUA, Donald Trump, ha celebrat el funeral del seu germà petit, Robert, mort el 15 d'agost a Nova York, a la Casa Blanca, on no es veien unes exèquies amb el cos del finat present des del 1963, després de l'assassinat de John F. Kennedy, i on no se'n celebraven per la mort d'una persona sense càrrec públic des del 1936, pel cas de Louis Howe, assessor del president Franklin Delano Roosevelt.

Membres de la família del president i de la primera dama, Melania Trump, van assistir al funeral, que va comptar amb la participació de "diverses dotzenes" de convidats, segons la cadena de televisió CNN. L'acte va ser a l'anomenada ala est, lloc de recepcions oficials de la presidència.

Més tard, Trump, la seva dona i altres integrants de la família van acompanyar el fèretre mentre era transportat des de l'interior de la Casa Blanca fins al cotxe fúnebre, al ritme del so de les gaites que van tocar Abide with me, un himne cristià anglicà habitual en funerals als Estats Units. La majoria anaven vestits de negre però no era el cas de Trump, que portava un vestit de color blau marí. El president no va fer declaracions als periodistes congregats a fora.

Una font de la Casa Blanca ha confirmat a la CNN que els costos del funeral els pagarà el mateix Trump de la seva butxaca. Dilluns passat el mandatari ja va anunciar que estava pensant celebrar a la mansió presidencial unes exèquies pel seu germà. "Això seria, crec, un gran honor per a ell. Crec que se sentiria molt honrat", va dir Trump a la premsa a principis de setmana. "El Robert estava molt orgullós del que hem fet i estem fent pel nostre país, per la qual cosa penso que seria adequat" celebrar el funeral a la Casa Blanca, va afegir.

651x366 La família Trump acomiada les restes de Robert Trump a l'entrada principal de la Casa Blanca / EFE La família Trump acomiada les restes de Robert Trump a l'entrada principal de la Casa Blanca / EFE

Robert Trump, a qui el president va descriure com el seu "millor amic", va morir dissabte passat en un hospital de Nova York, l'endemà que el mandatari es desplacés a aquesta ciutat per visitar-lo. Segons un amic de la família Trump que va parlar amb el diari The New York Times sota condició d'anonimat, Robert havia patit hemorràgies cerebrals recentment com a conseqüència d'una caiguda, i en les últimes setmanes la seva salut es va deteriorar fins al punt que ja no podia parlar per telèfon.