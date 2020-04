Victoria Beckham, criticada al Regne Unit per acollir-se a ajudes públiques per pagar els seus treballadors

260x366 Victoria Beckhamamb el seu marit a Miami, on ell es propietari d'un equip de futbol / INSTAGRAM Victoria Beckhamamb el seu marit a Miami, on ell es propietari d'un equip de futbol / INSTAGRAM

La imatge de la firma de moda de Victoria Beckham s'ha vist danyada després de divulgar-se que la dissenyadora s'ha acollit al programa d'emergència d'ajudes del govern britànic a les empreses davant la pandèmia de coronavirus, en lloc de sufragar ella mateixa els salaris dels seus treballadors. El mitjà Mail on Sunday ha revelat que la dona de l'exfutbolista David Beckham havia optat per acollir-se al pla implementat per l'executiu de Boris Johnson, una mesura similar als ERTOs d'Espanya, per suspendre la feina a 30 empleats de la seva marca.

Els mitjans britànics s'han acarnissat amb l'excantant britànica per aquest motiu, i han assenyalat que la fortuna familiar d'ella i del seu marit s'estima en 378 milions d'euros. A l'ex Spice Girl se li retreu que amb el seu patrimoni no hagi sufragat ella mateixa els salaris dels seus treballadors, suspesos d'ocupació durant la crisi del covid-19.

Segons el citat diari, Beckham, una dona amb una situació econòmica privilegiada, "s'aprofita" del programa d'emergència de l'executiu britànic. El periodista Piers Morgan, conductor d'un programa de televisió diari, ha criticat Beckham dient-li que aquest pla no ha estat dissenyat "per a milionaris" com ella i el seu marit. Les crítiques a l'empresària contrasten amb una altra notícia divulgada per mitjans locals, que revela que el príncep Carles d'Anglaterra ha hagut de suspendre a 200 empleats de la seva fundació, però ell mateix finança de manera privada els seus salaris, en lloc de recórrer a l'ajuda d'emergència del govern.