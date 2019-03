Vila Viniteca repartirà 40.000 euros en la dotzena edició del seu premi de tast per parelles

El Casino de Madrid acull diumenge la dotzena edició del premi Vila Viniteca de Tast per Parelles, en el qual aficionats i professionals del món del vi es donen cita per endevinar les característiques dels vins de tot el món que els organitzadors els col·loquen al davant. El premi, que té una dotació econòmica de 40.000 euros –a repartir entre els guanyadors i els dos finalistes–, s'ha convertit després de més d'una dècada en una cita ineludible per al món dels aficionats al vi, que enguany van omplir totes les places del concurs en només cinc minuts. Aquest concurs, únic i singular perquè cada parella ha d'acordar les respostes entre si, va ser creat el 2007 per Quim Vila i Siscu Martí, propietaris de Vila Viniteca –Agullers, 7, Barcelona–, una de les distribuïdores de vins de referència a Espanya. Des de llavors la fama i la importància del concurs ha anat en augment i per aquest motiu se celebra un any a Madrid i un altre a Barcelona.

A la fase classificatòria, que tindrà lloc al Casino de Madrid, les 120 parelles tastaran 7 vins, servits en copes Riedel sense decantació prèvia. Només 10 d'aquestes parelles passaran a la gran final, en què es tastaran 7 vins més. Les parelles que encertin més característiques de cada un dels vins seleccionats seran les guanyadores. Tot el procés està rep la supervisió d'un notari, que vetlla pel correcte funcionament del concurs i per l'estricte compliment de les normes.

Un enorme bagatge

De cada vi els participants n'han de descobrir el país (cosa que els dona 1 punt) i la regió d'origen (1 punt), la Denominació d'Origen (2 punts), les varietats de raïm (3 punts), l'anyada (3 punts), l'elaborador (3 punts) i la marca (2 punts).

El preu de la inscripció és de 200 euros per parella, una quantitat que no allunya els participants, que a banda d'omplir les places del concurs generen una llista d'espera per si falla alguna parella. Entre els concursants hi ha reconeguts sommeliers, restauradors, viticultors, enòlegs, cellerers i aficionats al món del vi, que coincideixen en una cita anual que suposa una gran oportunitat de tast. El cartell de la 12a edició és una obra de l'artista Josep Guinovart.