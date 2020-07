Will Smith i Jada Pinkett airegen la seva crisi matrimonial

Els rumors sobre el possible divorci de Will Smith i Jada Pinkett, casats des del 1997, fa temps que sobrevolen la parella. Ara els seus problemes matrimonials han ressorgit després que el cantant August Alsina assegurés que havia mantingut una relació amb l’actriu i que Will Smith n’estava al corrent i ho havia consentit. Divendres Jada Pinkett va voler aclarir la situació explicant-ne els detalls al programa que presenta per Facebook, Red table talk. El matrimoni, asseguts cara a cara, van parlar de la seva crisi de manera sincera però també fent algunes bromes.

Durant la conversa, que es pot veure al perfil del programa a Facebook, Pinkett reconeix que fa quatre anys va mantenir una relació amb Alsina, a qui va conèixer a través del seu fill Jaden. L’actriu assegura que quan va començar a veure’s amb Alsina el seu matrimoni passava per un moment difícil, tal com també admet Will Smith. “Sí, estava fart de tu. Havíem decidit que ens separaríem durant un temps i que tu intentaries descobrir com ser feliç i jo també intentaria descobrir com ser-ho”, explica Smith, mentre que Pinkett remarca que en aquell moment la separació era “per un temps indefinit”.

Pinkett assegura que pot entendre que Alsina pensés que Will Smith consentia la relació, “perquè la separació era amistosa”. Tot i així, remarca que “l’única persona que pot donar permís en una situació així ets tu mateixa”. “Crec que en aquell moment ni tu ni jo crèiem que tornaríem”, li diu Pinkett al seu marit. “T’ho vaig dir el primer any de casats: t’estimaré passi el que passi”, respon ell. Entre rialles, els dos diuen “un mal matrimoni per a tota la vida”.