Will Smith i Janet Hubert fan les paus 27 anys després

Han hagut de passar 27 anys perquè Will Smith i Janet Hubert es reconciliessin. El conflicte entre els dos actors va esclatar fa tres dècades, quan coincidien a la sèrie de televisió El príncep de Bel Air: Smith n'era el protagonista i Hubert hi interpretava la seva tia Viv. La mala entesa entre l'un i l'altra va acabar amb la sortida de l'actriu de la sèrie al final de la tercera temporada. Smith explicava aleshores que ella volia més protagonisme i que li molestava que una gran part del pes de la ficció recaigués en un noi de vint anys. Segons Hubert, Smith feia bromes sobre el seu color de pell, perquè ella és més fosca que l'actor. "Mai tornaré a treballar amb un imbècil com Will Smith. És un egòlatra i no ha madurat", va dir l'actriu en una entrevista el 2011.

Però ara tota aquella mala maror sembla haver passat. A l'episodi especial d' El príncep de Bel Air que ha emès la HBO Max aquest dijous a la nit, Smith i Hubert es retroben i tenen una llarga conversa per retre comptes amb el passat. L'actriu explica que, als problemes personals que tenia aleshores, s'hi va sumar una reducció del sou i el silenci de tot l'equip, que no li va donar suport. Smith, per la seva banda, assegura que no en tenia consciència i que mai va entendre la marxa sobtada de l'actriu de la sèrie ni els estirabots que durant anys li ha dedicat en diverses entrevistes. L'un i l'altre fan les paus en aquest capítol especial, on també apareix la resta del repartiment de la ficció. Entre llàgrimes, abraçades i somriures, els actors de la mítica sèrie fan memòria dels moments més emotius i recorden l'actor James Avery, que interpretava el tiet Phil i que va morir el 2013. "Sempre seràs la meva tia Viv", diu Smith a Hubert abans d'acabar l'episodi, per deixar clar que aquell conflicte tenebrós ja és aigua passada.