Yuyee, l'exdona de Frank de la Jungla, en llibertat després de sis anys empresonada a Tailàndia

Yuyee Alissa Intusmith, exdona del presentador espanyol Francisco Javier Cuesta, conegut mediàticament com a Frank de la Jungla, ha quedat en llibertat després d'ingressar a la presó el 2014 per un delicte de tràfic de drogues, tal com ha assegurat el seu exmarit. En un vídeo publicat ahir a la nit, el presentador indica que un tribunal tailandès l'ha posat en llibertat i que ja ha passat la nit a casa amb els fills que tenen en comú.

Les autoritats penitenciàries i judicials, per la seva banda, consultades per l'agència Efe, han evitat confirmar o desmentir l'alliberament. El presentador va agrair al vídeo l'"afecte i els missatges de suport" de milers de persones a través de les xarxes socials i per correu postal durant moments "molt durs" de lluita per la justícia. "Això s'ha aconseguit a base de ser molt pesat, òbviament els advocats han fet una feina molt bona, però és a força de ser-hi cada dia [...] i no perdre ni l'esperança ni les ganes que es faci justícia", apunta Cuesta, que va assenyalar que de moment no farà declaracions als mitjans.

"Han sigut 2.345 dies molt durs per a ella, per als nostres fills i per a mi també. Han passat mil coses, però ho hem pogut superar", va assenyalar després de recordar els moments durs amb "humiliacions i moments en què calia abaixar el cap i callar pel bé de tots". "Ara és hora de recuperar el temps perdut amb els seus fills, que es recuperi físicament" després de sis anys i mig en un penal de Bangkok, on les condicions són "molt dures", remarca el presentador.

L'exmodel va ser detinguda el novembre del 2012 a l'aeroport de Don Mueang, al nord de Bangkok, després de tornar d'un viatge al Vietnam, quan entre les seves pertinences les autoritats tailandeses van requisar 5 mil·ligrams de cocaïna. La tinença de drogues a l'aeroport es considera narcotràfic a Tailàndia, amb independència de la quantitat.

Un tribunal de Bangkok va sentenciar el juny del 2014 per a la tailandesa 15 anys de presó i una multa d'1,5 milions de bahts (uns 42.000 euros, al canvi actual) per possessió i tràfic de cocaïna, una sentència que va quedar ratificada i en ferm pel Tribunal Suprem el març del 2017. A la pena s'hi van sumar 3 mesos de presó per una sentència anterior per no posseir els permisos necessaris per mantenir animals salvatges al seu domicili.

El seu exmarit ha defensat des del principi la innocència de Yuyee i ha criticat la injustícia comesa per les autoritats locals. El presentador també va denunciar la manipulació de les proves i les irregularitats durant el judici, que atribueix a la profunda "corrupció" d'algunes persones a les institucions judicials. Ell sempre ha defensat que era una represàlia contra ell per denunciar màfies que exploten il·legalment la fauna del país asiàtic. La justícia tailandesa castiga amb severitat el tràfic de drogues, sense considerar com a atenuant el consum propi, per frenar les màfies que comercien en la seva majoria amb metamfetamina i heroïna.