L'actor Zachery Ty Bryan, detingut per haver intentat asfixiar la seva parella

Fins ara Zachery Ty Bryan era conegut per haver encarnat un dels personatges més populars de la petita pantalla als anys noranta a la sèrie còmica titulada Home improvement –que a Espanya es va poder veure com Un chapuzas en casa–, però ara ha tornat als mitjans per motius ben diferents. Aquell jove que donava vida al Brad, fill gran del protagonista Tim Taylor, acaba de ser notícia perquè ha estat detingut a Oregon per, suposadament, haver agredit i haver intentat asfixiar la seva parella.

Segons People, la policia va arribar al seu domicili després de rebre una trucada de la parella de l'artista sol·licitant ajuda. L'exestrella, de 39 anys, era a la porta de la casa, mentre que la seva parella, de 27 anys, s'havia refugiat a casa d'uns veïns. A més de l'agressió, també hauria intentat impedir als agents que elaboressin l'atestat judicial de tot el que havien vist i sentit.

"Durant la discussió, Bryan hauria agredit la víctima i hauria intentat asfixiar-la, a més li hauria pres el telèfon quan va intentar demanar auxili", ha explicat la policia. Bryan té quatre fills fruit de la seva relació amb Carly Matros, de qui es va separar fa tot just dues setmanes després de prop de 15 anys junts.

Després del seu paper a l'esmentada comèdia i d'altres aparicions en títols com Fast & furious, Burn notice, Knight rider i The kindergarten teacher, l'artista va deixar la interpretació i exercia d'agent immobiliari. La sèrie que el va fer famós va estar en antena prop de 10 anys –entre el 1991 i el 1999– i explicava, en clau d'humor, les vivències de la família Taylor.