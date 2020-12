Zendaya es converteix en musa de Valentino

L'actriu Zendaya continua consolidant la seva carrera interpretativa però també la seva imatge dins del món de la moda, on una altra gran firma ha caigut rendida als seus encants, Valentino, de la qual ha començat a exercir com a ambaixadora. Triada directament pel director creatiu de la firma, Pierpaolo Piccioli, "Zendaya entra al món de Valentino com la seva encarnació total", comenta la firma a través de les seves xarxes socials.

Valentino qualifica la protagonista de l'exitosa sèrie Euphoria, guardonada amb un Emmy aquest any 2020 per la seva interpretació en la ficció, com "una força femenina plena de vitalitat emocional, que interpreta el significat de cada creació que fa servir". Piccioli confessa sentir-se molt satisfet que l'actriu representi que els seus "valors fonamentals evolucionen cap a un context modern".

L'actriu posa en negre i blanc amb la bossa estrella de la temporada, anomenada Roman Stud, l'icònic complement inspirat en l'arquitectura romana, amb tatxes i encoixinat, una "estètica punk", elegant i sofisticada. Al seu compte d'Instagram, Zendaya ha reconegut sentir-se "orgullosa" de formar part de l'univers Valentino. "Un honor", ha dit concretament, abans d'assegurar que està expectant pel "que ha de venir" en aquesta nova aventura.

Valentino no és l'única firma italiana de la qual Zendaya és imatge. L'ex nena Disney representa també Bulgari, una mítica firma de joies que llueix en tots els esdeveniments als quals acudeix. Darrerament, de forma telemàtica. A l'actriu la moda no li és aliena, des de fa uns anys col·labora amb el dissenyador nord-americà Tommy Hilfiger, una unió amb la qual la marca vol acostar-se a la generació mil·lennial, ja que Zendaya acumula vuitanta milions de seguidors a les seves xarxes socials i als seus 24 anys manté una vida allunyada dels excessos.

De fet, al costat de Hilfiger va presentar, l'any passat a París, la seva primera col·lecció com a dissenyadora. Però la moda no la fa apartar-se de la interpretació, ja que l'actriu formarà part de l'elenc que participarà en l'adaptació al cinema del videojoc Metal Gear Solid , que està preparant Sony. La cinta comptarà amb Timothée Chalamet com a protagonista a més de Javier Bardem, Jason Momoa, Rebecca Ferguson i Charlotte Rampling, entre d'altres. Mentrestant, l'actriu estarà ocupada també amb el rodatge de la segona temporada d' Euphoria, que es va haver de suspendre per la crisi sanitària i que està previst que es reprengui aquest mes.