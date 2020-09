260x366 L'actriu Marisol Nichols era agent encoberta de l'FBI / INSTAGRAM L'actriu Marisol Nichols era agent encoberta de l'FBI / INSTAGRAM

L'actriu Marisol Nichols es va fer famosa a tot el món gràcies al seu paper a Riverdale, però la seva història més potent la portava molt amagada quan sortia de rodar. I és que la intèrpret, de 46 anys, ha sigut agent encoberta durant sis anys per a l'FBI. Segons l'edició nord-americana de Marie Claire, ha treballat per al departament de Justícia dels EUA en una operació anomenada Underground Railroad que tenia per objectiu posar fi als abusos i el tràfic de menors.

Tot va començar el 2012 quan, després de la sèrie 24, CSI i Llei i ordre, no aconseguia nous papers a Hollywood i va decidir fer servir el seu talent interpretatiu per combatre els delinqüents d'aquest àmbit. Per a l'FBI ha donat vida a una mare que volia vendre el seu fill o una noia que s'oferia a si mateixa telefònicament en aquest circuit. Acompanyada de 23 persones més, Nichols assegura que mai ha cobrat per aquests papers.

Diu que l'origen de la col·laboració va ser quan va haver d'anar a la policia per preparar alguns papers que tenia en cartera. "Allò va fer que comencés a interessar-me per aquest món, aprendre'n coses i fer el pas cap aquest costat fosc de la societat", explica l'actriu, que no ho va voler deixar quan la seva vida professional a la pantalla es va reactivar. Segons Nichols, l'entrada a l'FBI es va produir quan un exagent especial del departament de Seguretat Nacional que treballava en delictes contra els nens a internet la va convidar a col·laborar-hi.

Ara que s'ha fet públic el seu cas, serà la mateixa Nichols qui interpretarà el seu paper en una sèrie que explicarà la seva història, també produïda per ella mateix. Ara per ara el projecte forma part de la cartera de Sony, que n'ha comprat els drets, i està en fase de desenvolupament. Des del 2014 Nichols té una fundació pròpia que lluita contra els abusos de menors. La seva història real s'ha sabut poc després que l'actriu abandonés el repartiment de Riverdale, sèrie en la qual participava des del 2017 i que ha acabat la quarta temporada. Finalment s'ha sabut que sí que formarà part de la cinquena temporada, que estarà disponible com totes a Netflix.