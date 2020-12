L'actriu Naomi Ackie serà Whitney Houston

260x366 L'actriu Naomi Ackie / INSTAGRAM L'actriu Naomi Ackie / INSTAGRAM

L'actriu britànica Naomi Ackie encarnarà Whitney Houston en una pel·lícula musical que narrarà la vida de la cantant. El film, dirigit per Stella Meghie, porta per títol I wanna dance with somebody. La directora ha confirmat el fitxatge de l'actriu, coneguda per haver participat a Star Wars. L'ascens de Skywalker, després que el diari especialitzat The Hollywood Reporter avancés que les negociacions estaven a punt de tancar-se. "Vam passar la major part de l'any passat buscant exhaustivament una actriu que pogués encarnar Whitney Houston", va dir Meghie en un comunicat. "Naomi Ackie ens va impressionar en cada etapa del procés. Em va commoure la seva capacitat per representar la presència escènica d'un icona global i dur al mateix temps humanitat a la seva vida íntima", assegura la realitzadora.

El productor musical Clive Davis ha sigut el responsable de dur a Hollywood la vida de Houston, juntament amb The Whitney Houston State, el fons que gestiona l'herència de l'artista difunta. Els productors del projecte van afirmar quan el van presentar que faran servir nombroses cançons de la diva i que la història serà "una celebració feliç, emotiva i punyent de la vida i la carrera de la millor vocalista de pop i R&B de la història".

Houston va morir al febrer del 2012 als 48 anys després d'una vida en què les drogues i un tumultuós matrimoni van enfonsar la seva carrera. Va ser una de les veus més populars de les dècades del 1980 i 1990 i es va consagrar com a estrella internacional gràcies al tema I will always love you, que va interpretar per a The bodyguard el 1992, una pel·lícula que va protagonitzar juntament amb Kevin Costner i que va suposar el seu debut cinematogràfic. La seva mort va tenir lloc a l'Hotel Beverly Hilton de Los Angeles, a l'estat de Califòrnia, per ofegament accidental. Houston va ser trobada submergida en una banyera en una habitació, un succés relacionat directament amb el consum d'estupefaents.