Les autoritats penitenciàries prenen mesures per evitar que Harvey Weinstein se suïcidi

Les autoritats penitenciàries de Nova York estan prenent mesures especials per vigilar el productor Harvey Weinstein en els seus primers dies privat de llibertat –es tem un nou cas Epstein, segons recull Efe–, i fins i tot estudien enviar-lo a una presó diferent, a Rikers Island, a causa de l'"alt perfil" del seu cas, segons han informat mitjans locals. Per ara Weinstein segueix ingressat a l'hospital novaiorquès de Bellevue, on va ser traslladat dilluns a la tarda afligit de palpitacions cardíaques unes hores després que el seu judici per abusos sexuals conclogués amb el veredicte del jurat, que el va declarar culpable de dos delictes pels quals s'enfronta a un mínim de 5 anys de presó i un màxim de 29.

Pendent de conèixer la seva sentència, l'anunci de la qual el jutge ha fixat per a l'11 de març, el productor està aïllat en una unitat especial de l'hospital per a presos i vigilat en tot moment per un equip de funcionaris de presons, que inclou agents especialitzats d'emergències, per assegurar-se que "no s'autolesioni", d'acord amb mitjans locals novaiorquesos. El president de l'Associació de Directors Adjunts de Presons, Joe Russo, ha explicat que el cas de Weinstein, de 67 anys, és d'"alt perfil" i "no se'l pot posar amb qualsevol", per la qual cosa s'ha tancat la unitat sencera de l'hospital per evitar que es trobi amb algun altre reclús i, a més, sempre va escortat d'un funcionari quan es desplaça.

S'esperava que el productor fos traslladat a Rikers Island, un dels complexos carceraris més grans dels EUA, situat en una illa de Nova York i que no gaudeix de bona fama, a una àrea destinada a casos notables o a presos amb problemes de salut. Russo afirma que allà es disposa de prou espai perquè Weinstein s'allotgi en una unitat ell sol. No obstant això, i encara que l'última paraula sobre el seu destí la té el departament de correccionals de l'estat, les autoritats estudien enviar-lo a una presó fora de la ciutat de Nova York, als comtats de Nassau, Suffolk, Westchester o Albany, afegeix Russo.

Per la seva banda, el diari The New York Post assenyala que les autoritats no volen que es repeteixi un "incident com el de Jeffrey Epstein". El magnat financer acusat de tràfic sexual de menors es va suïcidar l'estiu passat a la cel·la mentre esperava que comencés el seu judici a Nova York.