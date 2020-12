Bad Bunny actuarà amb Brad Pitt a la pel·lícula 'Bullet Train'

El porto-riqueny Bad Bunny, un dels màxims exponents del gènere urbà llatí arreu del món, participarà properament en la pel·lícula d'acció Bullet Train, en què també hi haurà el reconegut actor nord-americà Brad Pitt, ha informat el mitjà especialitzat Deadline. Altres actors que estaran en l'elenc són Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka i Andrew Koji, explica el citat portal.

L'actor David Leitch, conegut per dirigir Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw (2019), estarà a càrrec de la direcció de la pel·lícula, afegeix el mitjà. Bullet Train es basa en la novel·la Maria Beetle, de l'escriptor japonès Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa i Yuma Terada, de la companyia CTB i que representen Isaka, seran els productors executius del film. Kelly McCormick, esposa de Leitch, serà la productora de Bullet Train juntament amb la companyia de producció 87North i Antoine Fuqua, que va dirigir la pel·lícula Training day, protagonitzada per Denzel Washington.

El film serà la segona experiència cinematogràfica de Bad Bunny, després que s'estrenés com a actor en la pel·lícula American Sole, i formarà part de l'equip de producció al costat del comediant nord-americà Kevin Hart i el jugador de bàsquet Chris Paul. Altres actors que van participar a American Sole són Pete Davidson, membre de l'elenc del programa de televisió Saturday night live; O'Shea Jackson Jr., fill gran del llegendari raper nord-americà Ice Cube; Camila Mendes i el raper Offset.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brad Pitt (@bradpittofflcial)

"Estem molt emocionats per la manera en què l'elenc es va incorporant, i entusiasmats que Bad Bunny participi en la pel·lícula", sosté el president de STXfilms Motion Picture Group. "Com a actor", fent esment a Benito Martínez -nom de pila de Bad Bunny-, "proveirà un valor d'entreteniment increïble, però amb autenticitat real en el seu rol". S'espera que l'artista porto-riqueny també es destaqui en el seu rol com a convidat estrella a la tercera temporada de la sèrie de Netflix, Narcos: Mèxic. Bad Bunny interpretarà en la sèrie el personatge d'Arturo 'Kitty' Páez, un membre de la banda de Ramón Arellano Félix.

El cantant de trap serà a la ficció de Netflix un jove ric de l'alta societat que cau en un cartel. Aquesta tercera temporada estarà ambientada a la dècada dels 90 quan es comença a globalitzar el negoci de les drogues.