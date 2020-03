Sense Eurovisió no, virus!

Voldria escriure avui aquí sobre qualsevol cosa glamurosa o odiosa d’aquestes que tenen lloc habitualment a la premsa rosa. Però no puc. Perquè el coronavirus ho empastifa tot, més del que la monarquia empastifa la democràcia o, fins i tot, més del que la monarquia s’empastifa a ella mateixa. Per aquest motiu, he pensat que quan no pots vèncer l’enemic el millor que pots fer -fins que arribi el moment d’esclafar-lo-és criticar-lo. Sobretot si analitzes la vida a través dels vidres d’una perruqueria apocalíptica, com fem en aquesta ja veterana secció.

Així doncs, primerament, cal criticar el coronavirus perquè és un virus homòfob. Tant, que ha provocat la cancel·lació d’Eurovisió. No cal ni dir que, sense aquest certamen kitsch de música intranscendent, molts homes homosexuals d’arreu d’Europa han perdut l’oportunitat de lligar amb algun home d’un altre país, cosa que sempre és molt necessària per practicar l’anglès. Entre altres coses. A més, sense el certamen es perd una ocasió d’or perquè homosexuals que no s’han esculpit al gimnàs no siguin rebutjats d’immediat pel grup, com passa en esdeveniments com el barceloní Circuit Festival, en què el banyador rendeix comptes de quantes pizzes de més t’has menjat l’any anterior. Si no fos que hi ha infectats de Vox, diria que el virus aquest no va començar a la Xina sinó al Valle de los Caídos.

El murcià Blas Cantó -quina crueltat de cognom per a un cantant que no cantarà- es quedarà enguany amb les ganes de poder formar part de l’elenc d’artistes que han perdut representant Espanya a Eurovisió, en la qual només David Civera, Rosa, Beth Rodergas o les Azúcar Moreno han aconseguit fer respectar el pop cañí que tant ens diverteix i avergonyeix simultàniament.

Però no ens quedem aquí, perquè Eurovisió tornarà i els guiris també, i el coronavirus mereix moltes més crítiques. Per exemple, les relatives a les enveges que ens ha despertat mostrant-nos com els nostres famosos ens envien “molta força”, “energia positiva” o “ buena vibra ” des d’un confinament que consideren molt trist en cases en les quals jo em confinaria voluntàriament de per vida.

Quan es fan un vídeo a Instagram per simular que són com nosaltres i així caure’ns millor, crec que algú els hauria de dir que potser estan aconseguint l’efecte contrari. Perquè el vídeo en qüestió el fan des d’un jardí de 3.000 metres quadrats amb piscina i pista de tenis, i tu el veus des del llit perquè el veí crossfitter de 90 quilos de dalt t’ha despertat a les set del matí perquè ha decidit fer jumping jacks just a sobre d’on tu dorms. O des de la cuina mentre tanques la finestra corrents perquè tens una veïna addicta a cuinar a l’ ajillo. Compte amb enviar ànims, famosos, que envieu desànims. No tots tenim gimnàs, alguns ni lloc suficient per estirar la màrfega.

De tots els confinaments que s’han conegut, el meu preferit és el de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que està passant el seu contagi del Covid-19 a la Moncloa. Tot i que ella no fa vídeos fent-se la simpàtica perquè ja te l’avenir arreglat, la seva malaltia a palau ha servit per descobrir que ella i el president del govern, si no volen, no es contagiaran. La Moncloa té vuit habitacions -ho va decidir Calvo Sotelo, que tenia vuit fills- i nou lavabos. També té 20 hectàrees de terreny amb uns jardins catalogats com a Bé d’Interès Cultural. Quarantena Deluxe, espero que Mediaset estigui preparant el reality.

Amb búnquer inclòs

Però el millor del confinament de Gómez és que té un búnquer. És a dir, que si Gómez no vol contagiar Sánchez ho tenen ideal. Es veu que aquesta estança subterrània té tres pisos i hi caben fins a 200 persones. De fet, fins i tot hi ha un quiròfan. Segons Vanity Fair, el va fer construir Felipe González, molt marcat pel 23-F. Qui supera això? Només els tres germans Rojas de Las Gabias, a Granada, que tenien un baptisteri romà del segle I dC. No els coneixen? Facin un Google! Per cert, que dC vol dir després de Crist, eh, cuidao...

Però, més enllà de la casa que paguem entre tots al president del govern espanyol, n’hem descobert una altra de la qual no esperàvem res i ens ha sorprès. Això sí, no per mèrit del propietari, Cristiano Ronaldo, que l’únic que va fer va ser triar bé l’arquitecte. No es perdin les vistes a l’Atlàntic que té el seu àtic a Funchal. La resta de la decoració oblidin-la, sisplau. A banda d’això, poc a destacar més enllà de decoració rància de Carmen Lomana i un previsible gimnàs olímpic a casa els Ramos Rubio.

651x449 Les vistes des de l'àtc de Cristiano Ronaldo a Funchal, Madeira / INSTAGRAM Les vistes des de l'àtc de Cristiano Ronaldo a Funchal, Madeira / INSTAGRAM

Amb tot, concloem que, a banda d’homòfob, el coronavirus també és discriminatori immobiliàriament, i castiga més durament els confinats pobres, que estan obligats fins i tot a portar-se bé amb la parella i a haver de fer veure que adoren els fills durant 24 hores al dia. Per cert, que després de tanta estona criticant el coronavirus, és de justícia dir que també ens ha permès descobrir que el germà de Kate Middleton, James, té els gossos més ben educats del Regne Unit. Vegin quines fotos els fa, si no. Es veu que els adora perquè el van aconseguir salvar d’una depressió que va patir, tal com ha explicat ell mateix. Com s’agraeixen en moments tèrbols les persones honestes i clares. Deu ser per això que soc team Oriol Mitjà.