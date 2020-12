La cantant Anitta revela que va ser violada als 14 anys

260x366 Annitta a la catifa vermella dels Grammy / INSTAGRAM Annitta a la catifa vermella dels Grammy / INSTAGRAM

Anitta, considerada la reina del pop brasilera, ha revelat en una sèrie documental sobre la seva carrera que va ser víctima d'una violació als 14 anys per part del seu nòvio de llavors, la identitat del qual no ha fet pública però al qual es va referir com una persona molt autoritària. La revelació va ser feta en el primer episodi d' Anitta: made in Honório, una sèrie llançada aquest dimecres a la plataforma Netflix i en la qual la cantant, nascuda al barri d'Honório, a Rio de Janeiro, explica la seva vida i els èxits que la van portar a aparèixer aquest any per primera vegada entre les 100 més escoltades en el llistat de la revista nord-americana Billboard.

"Mai he exposat això en públic. Sempre vaig tenir relacions mig abusives. Quan tenia 14 anys vaig conèixer una persona de la qual tenia por perquè era mig autoritària amb mi, em parlava de manera autoritària. Jo era diferent quan era adolescent. No era com soc actualment", assegura la cantant, de 27 anys i que té gairebé 50 milions de seguidors a Instagram. "Ell estava molt nerviós un dia i amb molt estrès. Jo estava amb molta por de la relació amb ell i vaig acabar preguntant si volia que anéssim a un lloc sols. Immediatament el seu estrès va desaparèixer i em va preguntar si jo estava segura. Li vaig dir que sí. Però avui no estic segura si li vaig dir que sí de debò, perquè tenia molta por d'ell", afegeix la cantant.

En un testimoni en què no va amagar les llàgrimes, l'artista va afirmar que quan ja estaven sols va desistir de seguir endavant perquè no estava segura de si ho feia per pura por i li va dir que no volia seguir. "Però ell no em va escoltar. Ell no va dir res. Ell només va seguir fent el que volia fer. Quan va acabar, es va aixecar i se'n va anar a beure una cervesa i jo em vaig quedar mirant el llit ple de sang", afirma. La cantant va afegir que durant molt temps va estar convençuda que la violació havia sigut culpa seva i que després va pensar que ningú creuria una cantant que havia fet carrera usant robes sensuals i tractant el sexe de forma molt desinhibida.

"Sempre vaig tenir por del que les persones dirien: «Com ha pogut ser víctima si és tan sexual, tan oberta i fa tanta cosa». No ho sé. El que sé és que jo vaig agafar això que vaig viure i ho vaig convertir en una cosa que em va servir per superar-me i sortir-ne millor", diu. A més, afegeix que, per buscar forces per superar l'abús que va patir, Larissa –com es diu en realitat– va crear "el personatge Anitta". "Per a tots els que es pregunten d'on va sortir el nom Anitta, va néixer d'això. De la meva voluntat i necessitat de ser una dona coratjosa, a la qual ningú més pogués ferir, a la qual ningú pogués fer plorar. Va ser per això que vaig crear aquest personatge", assegura.

La sèrie documental sobre Anitta a Netflix va ser llançada mentre la popular cantant es prepara per llançar al seu torn un àlbum trilingüe (portuguès, espanyol i anglès) que va gravar a Los Angeles sota la producció executiva de Ryan Tedder, que ha treballat amb artistes com Adele i Beyoncé. El nou àlbum arribarà de la mà de Warner Records, companyia amb la qual l'artista ha signat contracte aquest any i amb la qual busca projectar-se més internacionalment. Anitta va ser una de les artistes que van animar el novembre passat la gala de lliurament dels premis Latin Grammy amb una presentació gravada a Rio de Janeiro.