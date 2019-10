Les fotos del casament de Rafa Nadal amb Mery Perelló

Després de procurar tenir un casament íntim en una fortificació privada envoltada per mar a la badia mallorquina de Pollença, Rafa Nadal i Mery Perelló han decidit compartir dues imatges d'ells dos el dia del seu casament a través de la fundació que porta el nom del tenista. Unes imatges que no han volgut vendre a cap revista del cor, que de ben segur haurien pagat una bona quantitat de diners per l'exclusiva.

24 hores després de la festa, hem pogut descobrir com era i com li quedava a la núvia el disseny que la catalana Rosa Clará li va fer a mida. Un model amb un escot tancat i màniga llarga que recreava la seva inspiració art déco a través de randa francesa que combinava motius gràfics i florals. Tal com va informar la firma catalana, el vestit està brodat a mà i té micropedreria incrustada.

A la part inferior, la núvia va portar una faldilla evasé, confeccionada en crep de seda natural, a la qual s'afegia una sobrecua extraïble. La núvia, que també va portar vel, va portar un segon vestit de Clará, que no apareix en les fotos distribuïdes. Ell va portar un jaqué gris fet a mida, de tall clàssic, de l'exclusiva firma italiana Brunello Cucinelli. Va ser una opció clàssica que seguia estrictament el que mana el protocol en un casament a plena llum del dia.

La discreció va ser la nota dominant del casament dissabte, al qual els convidats van accedir amb cotxes, minibusos i autocars, de manera que pràcticament només se'ls ha pogut veure a través de les finestretes. Bona part dels familiars i amics de la parella s'hi van congregar al matí. Entre els convidats hi havia els oncles de Nadal, Toni (el seu exentrenador), Miquel Àngel (exfutbolista del Barça i la selecció) i Rafa.

També es va veure dirigint-se a Sa Fortalesa l'actual entrenador de Nadal, el tenista mallorquí Carles Moyà, amb la seva dona, Carolina Cerezuela. Altres tenistes com Marc López, Feliciano López, David Ferrer i l'argentí Juan Mónaco van ser alguns dels altres invitats. Els reis emèrits, Joan Carles i Sofia, també van ser convidats a l'esdeveniment, al qual van accedir amb cotxe privat.