El consell ofensiu de Guillem sobre Meghan Markle Gent

Un consell que el príncep Guillem d’Anglaterra va donar al seu germà Enric quan començava la seva relació sentimental amb Meghan Markle va ser un dels detonants del distanciament entre els dos nets de la reina Elisabet II, que va acabar desembocant, a principis d’aquest any, en la decisió dels ducs de Sussex de renunciar a seguir formant part de la família reial. Aquesta és, si més no, la versió que dona el llibre Finding freedom, que sortirà a la venda l’11 d’agost i que està previst que l’endemà es publiqui en versió castellana, amb el títol Meghan & Harry. En libertad.

Tot i que el llibre encara no s’ha publicat, el diari The Times ja n’ha avançat alguns fragments, entre els quals un que explica com, quan Enric va començar a sortir amb Markle, el seu germà gran dubtava de les intencions de l’actriu nord-americana. Segons aquest relat, basat en fonts anònimes, Guillem va dir al seu germà: “No cal que et precipitis. Pren-te tot el temps que et calgui per conèixer bé aquesta noia”. Enric, diu el llibre, es va sentir ofès pel to de “superioritat” amb què el seu germà va pronunciar les paraules “aquesta noia”, i també perquè considerava que “no necessitava que ningú el cuidés”.

De totes maneres, Enric i Markle han marcat distàncies amb el llibre, que signen dos periodistes especialitzats en la crònica sobre la casa reial britànica, Omid Scobie i Carolyn Durand. En un comunicat, els ducs de Sussex deixen clar que no han contribuït de cap manera a l’elaboració de l’obra i que es basa únicament “en les experiències dels seus autors com a membres del grup de corresponsals de reialesa i en els seus propis articles”.