Els rumors sobre els desitjos caníbals d'Armie Hammer el forcen a abandonar un rodatge

La frase està per menjar-se'l ha acompanyat l'actor Armie Hammer en els últims temps, sobretot després de l'erotisme present al film Call me by your name, que protagonitzava. El sentiment podria ser mutu, d'acord amb les acusacions que han aparegut a les xarxes socials procedents suposadament de diverses dones que asseguren haver rebut peticions per part de l'actor de beure's la seva sang i practicar actes sexuals amb ganivets. "Soc 100% caníbal", deia una captura de pantalla amb una presumpta conversa entre l'intèrpret i una de les seves interlocutores.

Tot i que els testimonis anònims no han pogut ser contrastats per cap mitjà de prestigi, els efectes de la polèmica ja s'han deixat sentir. Hammer participava en el rodatge de Shotgun wedding, una pel·lícula protagonitzada per Jennifer Lopez, però, segons ha revelat la productora del film, l'intèrpret "ha demanat allunyar-se'n".

El Daily Mail és un dels mitjans que donen per bona la teoria del desig caníbal, i cita una font propera a l'exdona de Hammer, Elizabeth Chambers. Una altra exnòvia, Courtney Vucekovich, ha prestat també un testimoni que abona la tesi de les fantasies tabú de Hammer. Ho explicava a Page Six: "Hòstia, era estrany, però no hi tornes a pensar. Em deia: «Et vull mossegar ». I si em feia un petit tall a la mà, li agradava llepar-me'l o xuclar-lo. Això és al més lluny que vam arribar", explicava la jove, que hi va sortir tres mesos, el 2019. "Em va dir que volia trencar-me les costelles, fer-les a la barbacoa i menjar-se-les", va afegir.

Així mateix, una tercera exparella, Jessica Ciencin Henriquez, va publicar el següent missatge al seu perfil (protegit) de Twitter: "Si encara us esteu preguntant si aquests missatges directes d'Armie Hammer són reals, i ho són, potser hauríeu de començar a preguntar-vos per què vivim en una cultura disposada a donar als abusadors el benefici del dubte, en comptes de donar-lo a les víctimes". Posteriorment, ho va compartir com a story del seu Instagram.

L'actor ha volgut sortir al pas de la polèmica. "No respondré a aquestes estúpides afirmacions, però després dels atacs falsos i brutals que he rebut, no puc deixar amb la consciència tranquil·la els meus fills durant quatre mesos per rodar una pel·lícula a la República Dominicana", ha explicat.