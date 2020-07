Paloma Cuevas i Enrique Ponce se separen després de 24 anys de matrimoni

260x366 Paloma Cuevas i Enrique Ponce / INSTAGRAM Paloma Cuevas i Enrique Ponce / INSTAGRAM

El torero Enrique Ponce i Paloma Cuevas han decidit divorciar-se després de 24 anys de matrimoni, després de no superar la crisi que va començar fa un parell d'anys. Ponce, de 48 anys, i Cuevas, de 47, "s'han adonat que l'amor que existia entre ells s'ha acabat", segons publica aquest dimecres en exclusiva la revista Semana. Aquesta parella són un dels matrimonis més seguits de la premsa rosa a l'Estat.

La revista afegeix que la separació del matrimoni era inevitable. Un despatx d'advocats ultima els detalls per a un divorci que en principi tots dos han "plantejat d'una manera amistosa, cordial i des del respecte a l'amor que s'han tingut i l'afecte que encara es professen". La publicació assenyala també que tots dos han intentat mantenir una bona convivència pel bé de les seves dues filles, Paloma i Bianca, però la decisió està presa i creuen que és el millor per a tothom. Ponce i Cuevas es van conèixer el 1992 i es van casar quatre anys més tard –en un casament emès en directe per Canal 9– a la catedral de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, d'on és ell. Les seves filles tenen actualment 8 i 12 anys.

La periodista Beatriz Cortázar ja ha explicat aquest matí a esRadio que el motiu de la separació és una presumpta infidelitat del torero amb una "admiradora de vint anys". La periodista assegura que la prova d'aquesta suposada infidelitat són unes fotos d'ell amb la seva suposada amant que mai s'han arribat a publicar però que alguna publicació té guardades.