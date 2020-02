L'estafador Bernie Madoff demana sortir de la presó per morir

260x366 Bernie Madoff / AFP Bernie Madoff / AFP

L'exguru financer Bernie Madoff, que compleix una condemna de 150 anys per perpetrar l'estafa piramidal més gran de la història als Estats Units, diu que pateix una malaltia terminal i vol que se li permeti sortir de la presó de manera anticipada per morir a casa d'un amic. Segons un escrit presentat pels seus advocats, a Madoff, que es va declarar culpable el 2009 d'haver estafat més de 50.000 milions de dòlars, li queden "menys de divuit mesos de vida".

Assegura que el condemnat, de 81 anys, pateix una malaltia renal en fase terminal, a més d'altres problemes de salut, com hipertensió i dificultats cardíaques. Segons el document, Madoff ha rebutjat sotmetre's a diàlisi i va ser traslladat a l'estiu a una unitat de cures pal·liatives al centre mèdic de la presó de Carolina de Nord on compleix condemna.

"Feta una revisió dels factors, és evident que Madoff no presenta un perill per a cap persona o per a la comunitat", assenyala la sol·licitud lliurada aquest dimecres davant un jutge federal de Nova York. Els advocats recorden que no té un historial violent i que la naturalesa pública dels seus delictes li impedeixen participar en qualsevol tipus d'activitat financera o d'inversió.

Madoff, que va haver de lliurar tota la seva fortuna quan es va declarar culpable, seria acollit per un amic i viuria amb la seva pensió i sanitat públiques. La seva esposa, Ruth Madoff, va anunciar el 2011 que havia tallat tota relació amb ell i els seus dos fills van morir mentre ell era a la presó: un es va suïcidar el 2010, dos anys després de l'arrest del seu pare, i l'altre va morir per un càncer el 2014.

"Tinc una malaltia terminal", va assegurar el mateix estafador en una entrevista telefònica al diari The Washington Post. "No hi ha cura per al meu tipus de malaltia. Així que he complert ja onze anys i, francament, ja he patit durant aquest temps", va afegir.