Neymar pretenia fer una festa de Cap d'Any amb 500 persones a la seva mansió de Rio

La polèmica festa que el futbolista brasiler Neymar organitzarà per acomiadar el 2020, i que reunirà 150 persones, compta amb els permisos necessaris i complirà "totes" les normes sanitàries per prevenir contagis de covid, segons ha assegurat l'empresa responsable de l'organització. L'agència de promoció d'esdeveniments Fábrica, assenyalada com a organitzadora de la festa, va divulgar un comunicat a les xarxes socials per donar alguns detalls de l'esdeveniment que està organitzant a Mangaratiba, un balneari al litoral sud de Rio de Janeiro en què el jugador del PSG té una mansió, però sense esmentar el futbolista.

La nota està considerada una resposta a les crítiques que l'atacant de la selecció brasilera ha rebut per haver organitzat una festa multitudinària en moments en què el Brasil frega els 200.000 morts per covid, així com també a algunes informacions que magnifiquen l'esdeveniment i el bategen com a Neymarpalooza, pel neologisme anglès palooza, un esdeveniment exagerat. Segons aquestes informacions, la festa volia tenir una durada de 5 dies a partir del 25 de desembre i pretenia reunir prop de 500 persones al ritme de populars i coneguts grups musicals en una discoteca subterrània.

"L'agència Fábrica aclareix que és la promotora i productora de l'esdeveniment a la regió de la Costa Verda [on està ubicat Mangaratiba] i que rebrà 150 persones", han explicat els organitzadors, que no confirmen ni desmenteixen que la festa sigui de Neymar. La nota afegeix que en l'esdeveniment es respectaran "totes les normes sanitàries determinades pels organismes públics".

L'agència afegeix que "es tracta d'un esdeveniment privat i per al qual no es vendran entrades" i que té "totes les llicències dels organismes competents necessàries per a la seva realització, així com ho ha fet en altres esdeveniments privats que ha organitzat a Rio de Janeiro i a Ceará". Malgrat que el comunicat no aclareix el lloc de la festa, algunes versions indiquen que serà en una discoteca subterrània construïda per Neymar a la seva mansió, i d'altres que tindrà com a local un hangar abandonat que el futbolista va adquirir a tocar de la seva residència.

En l'únic que coincideixen totes les versions és que els convidats tenen prohibit assistir-hi amb telèfons mòbils o càmeres fotogràfiques. Els aclariments que redueixen la dimensió de la festa i el nombre de convidats no han aturat les crítiques a Neymar i els advertiments que la seva nova polèmica provocarà nous danys a la seva imatge. El Brasil és un dels països més castigats per l'emergència sanitària i, segons les dades més recents del ministeri de Salut brasiler, acumula ja prop de 192.000 morts i uns 7,5 milions d'infectats per SARS-CoV-2.