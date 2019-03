La filla de Lydia Bosch, assetjada per dos nois mentre conduïa

260x366 La filla de Lydia Bosc, Andrea Molina / INSTAGRAM La filla de Lydia Bosc, Andrea Molina / INSTAGRAM

Andrea Molina, filla dels actors Lydia Bosch i Micky Molina, va patir la setmana passada un episodi d'assetjament que ha decidit fer públic a través de diverses 'stories' d'Instagram. La jove, de 27 anys, relata que mentre conduïa cap a casa seva en sortir del gimnàs li va passar una cosa "bastant incòmoda".

"[En parar en un semàfor] Es va posar un cotxe al meu costat. Una furgoneta blanca, amb dos nois a dins, i van començar a prémer el clàxon. Al principi mirava enrere pensant que estava fent alguna cosa malament, fins que van abaixar la finestreta i van començar a cridar-me com es criden els gossos", explica Molina. "Després, van apujar la música, i sonava una cançó de 'reggaeton' que més o menys deia "Vull fer-te de tot". El semàfor estava en vermell i, quan es va posar verd, vaig accelerar... però la mala sort va fer que pocs metres després hi hagués un altre semàfor en vermell. Vaig estar durant tota la recta de mig quilòmetre amb ells al darrere, i van enganxar el seu cotxe al meu en diverses ocasions", afegeix la filla dels coneguts actors.

"Senyors, després es pregunten per què es fan manifestacions. Per què les dones es reivindiquen... És molt fort que el 2019, amb 27 anys, hagi de sentir-me incòmoda perquè hi hagi dos rucs, dos 'cazurros', que es dediquin a intimidar-me", conclou l'afectada, que ha volgut aprofitar el seu nodrit compte d'Instagram per denunciar aquesta situació que afecta moltes dones.