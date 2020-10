La filla gran d'Albert de Mònaco vol ser cantant

La música i l'actuació estan estretament vinculades a la família Grimaldi. Grace Kelly va deixar Hollywood i el cinema per casar-se amb el príncep Rainier de Mònaco, i la seva filla, la princesa Estefania, va tenir una curta carrera com a cantant durant els anys 80. Ara un altre membre de la família es prepara per demostrar les seves dots musicals: Jazmin Grimaldi, filla d'Albert de Mònaco i Tamara Rotolo, una cambrera nord-americana amb qui el príncep va tenir una curta relació a principis dels anys 90, vol començar una nova etapa professional com a cantant.

A principis d'aquest mes Jazmin, de 28 anys, esborrava totes les publicacions del seu perfil d'Instagram, en el qual hi havia diverses imatges de la seva vida personal i de la seva família. D'aquesta manera, la noia modificava el seu compte per donar-li un perfil més professional i, sobretot, anunciar que aquest divendres publicarà una cançó, One day at a time, amb la seva parella, el músic i model Ian Mellencamp. Fins ara la noia havia concentrat els seus esforços en el món de la interpretació i ha fet petits papers en diferents sèries de televisió.

Albert de Mònaco va reconèixer la seva filla l'any 2006 i des de llavors se'ls ha pogut veure a diferents actes oficials. Jazmin és la més gran dels quatre fills que té el príncep: Albert de Mònaco també és pare d'Alexander Éric, nascut el 2003 de la relació fugaç amb Nicole Valérie Coste, i dels bessons Gabriela i Jaume, fruït del seu matrimoni amb Charlene. Els dos petits, nascuts el 2014, ostenten els títols de comtessa de Carladès i marqués de Baux, respectivament.