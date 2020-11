Ivanka Trump, obligada a canviar els nens d'escola per haver incomplert les recomanacions anticovid

260x366 Ivanka Trump, obligada a canviar els nens d'escola per incomplir les recomanacions anticovid del centre on anaven / INSTAGRAM Ivanka Trump, obligada a canviar els nens d'escola per incomplir les recomanacions anticovid del centre on anaven / INSTAGRAM

Ivanka Trump i el seu marit, Jared Kushner, han hagut de canviar d'escola els seus tres fills arran de les queixes dels altres pares. La que ha estat fins ara la "primera filla" dels EUA ha hagut de treure els seus fills del col·legi privat de Washington a què han acudit en els últims quatre anys a causa de la preocupació que causaven en l'entorn escolar els casos de contagis per covid-19 en el seu lloc de treball, la Casa Blanca. Per això, però també per la falta de prevenció respecte al coronavirus de la qual la família Trump s'ha vantat fins ara.

Segons la CNN, que ha parlat amb altres pares de l'exclusiu Milton Gottesman Jewish Day School, Kushner i Trump "han violat de forma repetida una sèrie de pautes" considerades essencials en les normes de prevenció que el col·legi ha marcat a totes les famílies que porten els seus fills al centre. "Els seus comportaments no són cap secret, perquè tothom els ha pogut veure", argumenta el pare informant.

Tot i que ara és quan per fi han tret els nens d'allà, les queixes dels pares hi han sigut tot el curs. No obstant, sí que reconeixen que quan la Casa Blanca va acollir una festa per celebrar el nomenament de la magistrada Amy Coney Barrett com a jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units, i per la televisió es va veure que no s'hi complia cap recomanació sanitària, és quan van saltar totes les alarmes. Allà van resultar infectades almenys dotze persones de l'administració Trump, de la qual ells formen part, a més de ser família directa del president.

Arabella, Joseph i Theodore, arran de les queixes generalitzades, ja no formen part del centre, cosa que ha confirmat l'agència Jewish Telegraphic. Els petits han estat traslladats a un altre col·legi, anomenat Melvin J. Berman Hebrew Academy, que aposta per fer més classes presencials que l'anterior, que combinava a parts iguals les telemàtiques i les presencials.