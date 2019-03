Geri Halliwell nega haver tingut sexe amb Mel B. i l'acusa d'aprofitada

Les explosives declaracions de la 'spice girl' Mel B. en què diu que en l'època en què les cantants es van fer famoses va mantenir relacions sexuals amb Geri Halliwell han generat un enrenou que ha obligat la segona a pronunciar-se. Segons ha publicat el 'Daily Mail', l'actual esposa del pilot Christopher Horner ha negat haver tingut cap tipus de relació amorosa o sexual amb la seva companya.

Però, a més de negar-ho tot, Halliwell també ha atacat. Concretament, ha dit que Mel B. vol muntar una estratègia publicitària per vendre més exemplars del seu últim llibre, 'Brutally Honest', creant un escàndol. "No està bé fer aquestes declaracions, encara que tinguis un llibre per promocionar. No va passar mai res. Tots coneixem la Mel B. i sabem com adora un titular. Això hauria sigut divertit fa 15 o 20 anys, però ara és una mica exagerat i no és divertit", asseguren les fonts consultades pel diari que ha dit l'afectada.

Segons 'The Sun', que també s'ha interessat per aquesta qüestió, Mel B. hauria trucat a Halliwell per disculpar-se i explicar-li el que havia passat exactament. "Les noies saben que a Mel B. li costa tenir la boca tancada. Mel C., que estava entre el públic, estava horroritzada quan va començar a sentir la història", assenyala una font anònima al tabloide. "L'inici de la gira està previst per d'aquí a dos mesos i no volen que res l'espatlli, però hi ha por de veritat entre les cantants que això pugui fer enfadar el marit de Geri i es creïn problemes perquè tirin endavant [els nous projectes de les Spice Girls]".

Per a la gira que tenen prevista de cara a aquest 2019, està previst que cadascuna de les quatre 'spice girls' participants –Victoria Beckham no hi serà– s'embutxaqui més de 2,5 milions d''euros, una xifra que a hores d'ara perillaria, ja que a Halliwell no li faria tanta falta com a les altres donada la situació econòmica del seu marit.