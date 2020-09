L'hereu de Louis Vuitton i Natalia Vodianova es casen

Després de gairebé deu anys plegats, Natalia Vodianova i Antoine Arnault s'han casat amb una senzilla celebració a la seu que l'Ajuntament de París té al districte XVI. La notícia ha transcendit perquè la model ha compartit una foto de la parella sortint del consistori, on un grup reduït de persones els esperaven amb pètals de rosa blancs a la mà per celebrar el seu matrimoni.

Ha sorprès que hagin compartit aquest moment a les xarxes, ja que solen ser molt discrets en relació a la seva vida personal. No obstant, tard o d'hora havia de passar perquè aquest gener ja van fer saber que s'havien compromès. "Aquest any ha sigut bonic i molt memorable. 2020, endavant! No puc esperar a celebrar-ho amb els nostres éssers estimats", deia Vodianova al costat d'una imatge en què, davant d'un penya-segat, abraçava el seu promès i mostrava l'anell de compromís. Aquella proclama era la pròpia d'algú que evidentment no preveia el que estava a punt de passar a nivell global, ja que el coronavirus els ha obligat a no poder estar amb molts dels éssers estimats que haurien volgut convidar.

La model i l'empresari, hereu del conglomerat del luxe LVMH –propietaris de firmes com Louis Vuitton, Givenchy o Christian Dior–, ja són pares de dos nens, Maxim i Roman, de sis i quatre anys, respectivament. I encara la família la completen els tres que ella tenia amb el lord britànic Justin Portman, de qui es va divorciar el 2011. Es diuen Lucas Alexander, de 18 anys; Naya, de 13; i Viktor, de 12. Els camins de la parella es van trobar el 2008 per motius laborals, quan ella va protagonitzar una campanya de Vuitton, la firma en què ell exercia com a director. En aquells moments, però, estava casada i no va ser fins a anys després, el 2011, quan van tornar a trobar-se. Ella és una de les models més reconegudes del món i encara es manté en actiu. Tot i això, també fa de presentadora i d'actriu. Finalment, també s'encarrega de la seva fundació, Naked Heart, que té com a objectiu protegir els infants més desafavorits de Rússia, on ella va néixer. Actualment, Arnault és CEO de Berluti i president de Loro Piana.

Ver esta publicación en Instagram OUI! 💝💝💝 Una publicación compartida de Natalia Vodianova (@natasupernova) el 21 Sep, 2020 a las 8:15 PDT

El look que ha elegit ell, de 43 anys, per casar-se és clàssic i demostra el que ella sempre ha dit del seu ja marit, que és "un noi normal" a pesar de ser l'hereu de la fortuna del seu pare, Bernard Arnault, l'home més ric d'Europa i el quart del món, segons dades del 2019. Ella ha destacat amb una proposta original amb el blanc com a protagonista. La model, de 38 anys, ha elegit una faldilla sedosa de tall midi amb una brusa amb coll de camisa amb muscleres i estil vintage. La núvia, que s'ha casat amb els cabells deixats anar, ha elegit un ram verd amb fulles de diferents plantes.