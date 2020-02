L’holograma de Whitney Houston surt de gira

Tot i que ja fa vuit anys que va morir, la música de Whitney Houston continua aixecant el mateix interès que el primer dia. Tant és així que resulta viable econòmicament fer una gira amb les seves cançons interpretades per ella mateixa però en forma d’holograma. El 25 de febrer començarà el tour, que passarà per Europa, els Estats Units i Mèxic o el Regne Unit, on se celebrarà el primer concert. Segons ha transcendit, l’equip tècnic que desenvolupa la funció ja ha fet unes quantes proves a l’escenari a Los Angeles.

La gira, que es diu An evening with Whitney, és com la que l’artista havia planejat fer abans de morir. Tal com ha explicat la seva representant i cunyada, Pat Houston, es tracta “d’un somni fet realitat”. “Vam parlar amb ella sobre fer un Whitney unplugged o alguna mena de Tardes amb Whitney, i aquesta va ser la seva idea i així serà la producció”, ha explicat la mànager a Rolling Stone.

Entre els detalls revelats fins ara, se sap que hi haurà ballarins reals a les ordres de la popular coreògrafa Fatima Robinson i una banda en directe. També s’ha sabut que l’escenari ha sigut ideat per l’aclamat dissenyador d’il·luminació i productor LeRoy Bennett, que ha treballat amb estrelles de la talla de Prince, Lady Gaga i Paul McCartney. L’holograma de Houston interpretarà clàssics com I will always love you i I wanna dance with somebody. Les entrades de París, per exemple, costen al voltant de 100 euros.

El començament de la gira arriba gairebé cinc anys després que Pat Houston i la resta de la família hi donessin el vistiplau. “És una cosa que ella volia fer, i m’emociona veure-ho perquè s’acosta molt al que volia. L’única cosa que hi falta és ella, físicament”, afirma Pat a l’esmentada publicació. “Els seus problemes personals van acabar impedint als seus seguidors tenir present el que veritablement els havia enamorat d’ella quan la van sentir per primera vegada”, conclou.