Reobre el Goldeneye, l'hotel jamaicà on Ian Fleming va escriure les novel·les de James Bond

L'hotel Goldeneye situat en una finca a Jamaica on Ian Fleming va crear el famós personatge de l'agent secret anglès James Bond, ha tornat a obrir les seves portes. L'hotel està situat a la localitat d'Oracabessa, a la costa nord de Jamaica.

D'acord a mitjans locals, el Goldeneye ha reobert aquest cap de setmana, tan aviat com les autoritats del país ho han considerat aconsellable. Jamaica va tornar a obrir les portes del seu turisme, després de tancar per la pandèmia de la Covid-19, a mitjans de juny.

Goldeneye, un dels films de James Bond -protagonitzada per Pierce Brosnan-, va ser anomenada així en un gest de complicitat amb la propietat situada a la finca de Fleming i que va ser adquirida per l'exoficial d'intel·ligència britànic, periodista i escriptor el 1946. Però no només Goldeneye té una vinculació amb Jamaica.

Al país caribeny s'hi han rodat també Live and let die, amb Roger Moore, encarnant el personatge, i No Time to Die, que s'espera estrenar al novembre, protagonitzada per Daniel Craig, també es va rodar parcialment en terres jamaicanes. Noruega, Itàlia, Escòcia i Londres han estat altres dels països on s'ha rodat aquesta última pel·lícula.

651x366 Ian Fleming va escriure les novel·les de James Bond en aquest hotel de Jamaica / EFE Ian Fleming va escriure les novel·les de James Bond en aquest hotel de Jamaica / EFE

"Teníem clar que volíem anar a Jamaica, perquè aquí va ser on Ian Fleming va escriure les novel·les. Sempre diem que Jamaica és el retir espiritual de Bond, així que no podia faltar", segons va assenyalar al febrer d'aquest any la productora Barbara Broccoli, que porta treballant en la franquícia des que tenia disset anys.

L'actor britànic Daniel Craig, que des de 2015 ha estat el rostre del mític agent secret, ja ha anunciat que aquesta serà la seva cinquena i última actuació com a Bond. L'actriu Ana de Armas, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Dali Benssalah, Lashana Lynch, Denis Dencik, Billy Magnussen i Jeffrey Wright són els altres participants en aquesta nova pel·lícula de la llegendària saga de l'agent James Bond. Les 14 novel·les sobre James Bond d'Ian Fleming van ser escrites en aquesta finca de Jamaica on ara ha reobert l'hotel Goldeneye.